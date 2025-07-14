Які речі мають спробувати навіть щасливі пари — це допоможе зміцнити стосунки

Закохана пара. Фото: Freepik

Навіть щасливі пари можуть ще більше покращити свої стосунки. Лише кілька елементарних речей допоможуть змінити все.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що допоможе покращити стосунки

Перестаньте розмовляти 24 години

Зробіть собі день-мовчанку. Не говоріть одне до одного й не переписуйтесь у соцмережах — тільки жести та погляди. Це допоможе стати ближчими й дізнатись, як ви відчуваєте одне одного без слів.

Разом позбудьтесь шкідливої звички

У кожного є слабкості та негативні звички. Спробуйте разом із партнером позбутися однієї з них. Завдяки такому челенджу забудьте про куріння, скролінг чи нічні перекуси.

Щаслива пара. Фото: Freepik

Спонтанна подорож

Просто візьміть квитки та раптово поїдьте куди-небудь. Зробіть собі незапланований відпочинок. В такі моменти народжуються найкращі та найщиріші спогади.

Вийдіть із зони комфорту

Разом запишіться на урок танців чи стрибніть з парашутом. Адреналін й нові відчуття допоможуть стати ближчими одне до одного й загострять почуття.

Не зустрічайтеся тиждень

Перестаньте бачитися та спілкуватися на тиждень. Такий експеримент допоможе зрозуміти, як ви справляєтеся одне без одного, та зробить почуття ще сильнішими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому жінкам іноді стає сумно після інтиму.

Також ми розповідали про те, які речі краще ніколи не обговорювати з чоловіком.