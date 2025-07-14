Какие вещи должны попробовать даже счастливые пары — это поможет укрепить отношения

Влюбленная пара. Фото: Freepik

Даже счастливые пары могут еще больше улучшить свои отношения. Всего несколько элементарных вещей помогут изменить все.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что поможет улучшить отношения

Перестаньте разговаривать 24 часа

Сделайте себе день-молчанку. Не говорите друг к другу и не переписывайтесь в соцсетях — только жесты и взгляды. Это поможет стать ближе и узнать, как вы чувствуете друг друга без слов.

Вместе избавьтесь от вредной привычки

У каждого есть слабости и негативные привычки. Попробуйте вместе с партнером избавиться от одной из них. Благодаря такому челленджу забудьте о курении, скроллинге или ночных перекусах.

Счастливая пара. Фото: Freepik

Спонтанное путешествие

Просто возьмите билеты и внезапно съездите куда-нибудь. Сделайте себе незапланированный отдых. В такие моменты рождаются лучшие и самые искренние воспоминания.

Выйдите из зоны комфорта

Вместе запишитесь на урок танцев или прыгните с парашютом. Адреналин и новые ощущения помогут стать ближе друг к другу и обострят чувства.

Не встречайтесь неделю

Перестаньте видеться и общаться на неделю. Такой эксперимент поможет понять, как вы справляетесь друг без друга, и сделает чувства еще сильнее.

Напомним, ранее мы писали о том, почему женщинам иногда становится грустно после интима.

Также мы рассказывали о том, какие вещи лучше никогда не обсуждать с мужчиной.