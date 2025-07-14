Какие вещи должны попробовать даже счастливые пары — это поможет укрепить отношения

Даже если хорошие отношения — это должна попробовать каждая пара
Даже счастливые пары могут еще больше улучшить свои отношения. Всего несколько элементарных вещей помогут изменить все.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Что поможет улучшить отношения
Перестаньте разговаривать 24 часа
Сделайте себе день-молчанку. Не говорите друг к другу и не переписывайтесь в соцсетях — только жесты и взгляды. Это поможет стать ближе и узнать, как вы чувствуете друг друга без слов.
Вместе избавьтесь от вредной привычки
У каждого есть слабости и негативные привычки. Попробуйте вместе с партнером избавиться от одной из них. Благодаря такому челленджу забудьте о курении, скроллинге или ночных перекусах.
Спонтанное путешествие
Просто возьмите билеты и внезапно съездите куда-нибудь. Сделайте себе незапланированный отдых. В такие моменты рождаются лучшие и самые искренние воспоминания.
Выйдите из зоны комфорта
Вместе запишитесь на урок танцев или прыгните с парашютом. Адреналин и новые ощущения помогут стать ближе друг к другу и обострят чувства.
Не встречайтесь неделю
Перестаньте видеться и общаться на неделю. Такой эксперимент поможет понять, как вы справляетесь друг без друга, и сделает чувства еще сильнее.
Напомним, ранее мы писали о том, почему женщинам иногда становится грустно после интима.
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