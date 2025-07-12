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Головна Психологія Чому жінці хочеться плакати після інтиму — пояснення психологів

Чому жінці хочеться плакати після інтиму — пояснення психологів

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 17:50
Чому жінці стає сумно після інтиму — тривожний дзвінок чи нормальна реакція
Засмучена пара. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому стає сумно після інтиму

Нерідко жінкам після інтиму стає сумно, а на очі навертаються сльози. Багато хто вважає, що це тривожний дзвінок, який сигналізує про серйозні проблеми у стосунках. Однак чи так це насправді?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чому стає сумно після інтиму

Часом після інтиму жінці раптово стає сумно й хочеться заплакати, але пояснення цьому вона знайти не може. Така ситуація не обов'язково може свідчити про проблеми. Психологи зазначають, що бурхлива реакція жінки може бути викликана як фізіологічними особливостями, так й очікуваннями, які не виправдались.

Сильний сплеск гормонів

Почуття смутку після інтиму може настати через сильний викид емоцій. Це така собі неконтрольована реакція тіла на задоволення. В такому випадку, шукати підводні камені не варто.

Чому стає сумно після інтиму
Засмучена жінка. Фото: Freepik

Нестача відчуття близькості

Смуток справді може виникнути й через негативні причини. Зокрема, якщо жінка не відчувала емоційної близькості з партнером, на неї може накотитись хвиля суму після інтиму. Це трапляється тоді, коли партнери не розмовляють між собою та приховують невдоволення власним життям. Вони очікують, що близькість все змінить та виправить ситуацію, але цього не стається.

Нелюбов до себе

Якщо жінка не любить своє тіло, вона також може відчувати сум після інтиму. Через загострення уваги на недоліках їй не вдається відчути задоволення та розслабитися. Можливо, під час самого інтиму жінка й забуває про все, але зрештою комплекси знову заганяють її в глухий кут.

Відсутність близькості після інтиму

Обійми, поцілунки та розмова після інтиму — нормальна річ. Однак комусь це потрібно, а комусь ні. Якщо ж ви відчуваєте, що вам хочеться поговорити чи обійнятись, скажіть про це партнерові. В іншому випадку ви можете відчувати самотність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як соцмережі впливають на інтимні стосунки.

Також ми розповідали про те, чому стосунки на відстані можуть бути щасливішими, ніж постійне перебування разом.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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