Почему женщине становится грустно после интима — тревожный звонок или нормальная реакция

Расстроенная пара. Фото: Freepik

Нередко женщинам после интима становится грустно, а на глаза наворачиваются слезы. Многие считают, что это тревожный звонок, который сигнализирует о серьезных проблемах в отношениях. Однако так ли это на самом деле?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Почему становится грустно после интима

Иногда после интима женщине внезапно становится грустно и хочется заплакать, но объяснения этому она найти не может. Такая ситуация не обязательно может свидетельствовать о проблемах. Психологи отмечают, что бурная реакция женщины может быть вызвана как физиологическими особенностями, так и ожиданиями, которые не оправдались.

Сильный всплеск гормонов

Чувство грусти после интима может наступить из-за сильного выброса эмоций. Это такая неконтролируемая реакция тела на удовольствие. В таком случае, искать подводные камни не стоит.

Расстроенная женщина. Фото: Freepik

Недостаток ощущения близости

Грусть действительно может возникнуть и по негативным причинам. В частности, если женщина не чувствовала эмоциональной близости с партнером, на нее может накатить волна грусти после интима. Это случается тогда, когда партнеры не разговаривают между собой и скрывают недовольство собственной жизнью. Они ожидают, что близость все изменит и исправит ситуацию, но этого не происходит.

Нелюбовь к себе

Если женщина не любит свое тело, она также может испытывать грусть после интима. Из-за заострения внимания на недостатках ей не удается почувствовать удовольствие и расслабиться. Возможно, во время самого интима женщина и забывает обо всем, но в конце концов комплексы снова загоняют ее в тупик.

Отсутствие близости после интима

Объятия, поцелуи и разговор после интима — нормальная вещь. Однако кому-то это нужно, а кому-то нет. Если же вы чувствуете, что вам хочется поговорить или обняться, скажите об этом партнеру. В противном случае вы можете чувствовать одиночество.

Напомним, ранее мы писали о том, как соцсети влияют на интимные отношения.

Также мы рассказывали о том, почему отношения на расстоянии могут быть счастливее, чем постоянное пребывание вместе.