Які питання варто поставити партнерові — це покращить ваші стосунки

Допоможуть зблизитись — питання, які варто поставити партнерові
Стосунки — це дійсно щоденна робота, яка потребує включеності та уваги. Аби бути щасливою парою, більше спілкуйтесь одне з одним та іноді ставте незручні питання. Відповіді на них підкажуть, над чим вам варто працювати.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
П'ять незручних питань партнерові
"Який мій вчинок тебе найбільше розчарував?"
Відповідь на це питання розкриє накопичені образи. Про деякі з них ви навіть не здогадувались.
"Ти б хотів, щоб я змінилась у чомусь?"
Це допоможе перевірити ставлення партнера до вас. Відповідь вкаже на те, які риси характеру у вас найбільше йому не подобаються.
"Що в нашій близькості тобі не вистачає?"
Часто невдоволення накопичується мовчки. Саме тому важливо почути відповідь про те, що насправді партнерові не вистачає у стосунках.
"Ти коли-небудь шкодував про те, що ми разом?"
Відповідь може бути жорсткою, однак вона покаже тріщини у стосунках. Це ті важливі речі, на які ви, можливо, не звертали увагу.
"Кого з моїх друзів/рідних ти терпіти не можеш?"
Зрозумійте, з ким не подобається спілкуватись вашій другій половинці. Це допоможе запобігти конфліктам з близькими.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які помилки вбивають пристрасть у парі.
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