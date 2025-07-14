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Головна Психологія Допоможуть зблизитись — питання, які варто поставити партнерові

Допоможуть зблизитись — питання, які варто поставити партнерові

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 06:55
Які питання варто поставити партнерові — це покращить ваші стосунки
Хлопець та дівчина. Фото: Freepik
Ключові моменти П'ять незручних питань партнерові

Стосунки — це дійсно щоденна робота, яка потребує включеності та уваги. Аби бути щасливою парою, більше спілкуйтесь одне з одним та іноді ставте незручні питання. Відповіді на них підкажуть, над чим вам варто працювати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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П'ять незручних питань партнерові

"Який мій вчинок тебе найбільше розчарував?"

Відповідь на це питання розкриє накопичені образи. Про деякі з них ви навіть не здогадувались.

"Ти б хотів, щоб я змінилась у чомусь?"

Це допоможе перевірити ставлення партнера до вас. Відповідь вкаже на те, які риси характеру у вас найбільше йому не подобаються.

П'ять незручних питань партнерові
Закохана пара. Фото: Freepik

"Що в нашій близькості тобі не вистачає?"

Часто невдоволення накопичується мовчки. Саме тому важливо почути відповідь про те, що насправді партнерові не вистачає у стосунках.

"Ти коли-небудь шкодував про те, що ми разом?"

Відповідь може бути жорсткою, однак вона покаже тріщини у стосунках. Це ті важливі речі, на які ви, можливо, не звертали увагу.

"Кого з моїх друзів/рідних ти терпіти не можеш?"

Зрозумійте, з ким не подобається спілкуватись вашій другій половинці. Це допоможе запобігти конфліктам з близькими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які помилки вбивають пристрасть у парі.

Також ми розповідали про те, які речі не можна обговорювати з чоловіком.

психологія поради стосунки спілкування
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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