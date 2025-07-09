Імена найкращих сім’янинів — ці чоловіки знають, як зробити жінку щасливою

Щаслива пара. Фото: Freepik

Деякі чоловіки просто природжені сім’янини. Вони вміють піклуватись про близьких, вірні, турботливі та надійні. Є кілька імен, з власниками яких вдасться побудувати здорові та щасливі стосунки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Імена найкращих сім’янинів

Андрій

Власник цього імені — сильний, енергійний та впевнений у собі. Він лідер як в роботі, так й особистому житті. Андрій бере на себе відповідальність за родину та піклується про жінку й дітей. Поруч з ним дійсно буде спокійно. Однак обраниці Андрія доведеться навчитись миритися з його авторитарністю та погоджуватися на компроміси.

Чоловік та жінка. Фото: Freepik

Олександр

Чоловіки з цим іменем однолюби. Вони обирають одну жінку та люблять її протягом всього життя. Олександр дуже ніжний та чуттєвий до своєї обраниці. Він прагне зробити все, аби тільки його друга половинка була щасливою. Власник цього імені дуже турботливий та всіляко намагається догодити коханій людині. Олександр нікому не дозволить ображати його близьких та стане міцною опорою для них.

Сергій

Такий чоловік знає, як уникати сварок. Його гумор та гарний настрій завжди розрадять напружену ситуацію та допоможуть порозумітись. Поруч з таким чоловіком буде легко та весело. Обраниця Сергія відчуватиме, що вона особлива та найкраща. Він не завжди проявляє почуття словами, але вчинки говорять більше, ніж все інше.

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