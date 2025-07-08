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Головна Психологія Справжній аб'юзер — чоловіка з цим іменем краще оминати

Справжній аб'юзер — чоловіка з цим іменем краще оминати

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 14:01
Не зв'язуйтесь з чоловіком з цим ім'ям, якщо не хочете жити в аб'юзі — найбільший маніпулятор
Чоловік та жінка. Фото: Freepik
Ключові моменти Ім'я чоловіка, який схильний до аб'юзу

Стосунки з деякими чоловіками просто приречені на нещастя. Зрозуміти це можна ще на етапі знайомства, адже ім'я людини вже може багато розповісти. Серед них є одне, яке зазвичай носять найбільші аб'юзери та маніпулятори.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ім'я чоловіка, який схильний до аб'юзу

Найгіршим для сімейного життя буде чоловік з іменем Ігор. Це пов'язано з його схильністю до аб'юзу. Спочатку з такою особистістю все буде здаватись казковим та красивим, але з часом стосунки зміняться повністю.

Ім'я чоловіка, який схильний до аб'юзу
Пара свариться. Фото: Freepik

Ігор дуже себе любить та впевнений у своїй правоті завжди. Переконати його в тому, що його думка не правильна, практично не можливо. Чоловік з цим ім'ям схильний домінувати у всьому та пригнічувати близьких. Вони справді будуть любити дружину, але здатні зробити її життя нестерпним.

До того ж Ігор — затятий трудоголік. Він любить гроші та поставить їх вище за сім'ю. У стосунках з таким чоловіком через це буде багато скандалів та сварок. Однак виправити Ігоря навряд чи вдасться.

Нагадаємо, раніше ми писали про вісхолдінг — найгірший прийом аб'юзерів.

Також ми розповідали про те, чим небезпечний для психіки прийом аб'юзерів "тунель".

психологія імена аб'юзер чоловіки стосунки
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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