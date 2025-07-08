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Главная Психология Настоящий абьюзер — мужчину с этим именем лучше обходить стороной

Настоящий абьюзер — мужчину с этим именем лучше обходить стороной

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 14:01
Не связывайтесь с мужчиной с этим именем, если не хотите жить в абьюзе — величайший манипулятор
Мужчина и женщина. Фото: Freepik
Ключевые моменты Имя мужчины, который склонен к абьюзу

Отношения с некоторыми мужчинами просто обречены на несчастье. Понять это можно еще на этапе знакомства, ведь имя человека уже может многое рассказать. Среди них есть одно, которое обычно носят самые большие абьюзеры и манипуляторы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Имя мужчины, который склонен к абьюзу

Худшим для семейной жизни будет мужчина с именем Игорь. Это связано с его склонностью к абьюзу. Сначала с такой личностью все будет казаться сказочным и красивым, но со временем отношения изменятся полностью.

Ім'я чоловіка, який схильний до аб'юзу
Пара ссорится. Фото: Freepik

Игорь очень себя любит и уверен в своей правоте всегда. Убедить его в том, что его мнение не правильное, практически не возможно. Мужчина с этим именем склонен доминировать во всем и подавлять близких. Они действительно будут любить жену, но способны сделать ее жизнь невыносимой.

К тому же Игорь — ярый трудоголик. Он любит деньги и поставит их выше семьи. В отношениях с таким мужчиной из-за этого будет много скандалов и ссор. Однако исправить Игоря вряд ли удастся.

Напомним, ранее мы писали о висхолдинге — худшем приеме абьюзеров.

Также мы рассказывали о том, чем опасен для психики прием абьюзеров "туннель".

психология имена абьюзер мужчины отношения
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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