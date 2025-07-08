Не связывайтесь с мужчиной с этим именем, если не хотите жить в абьюзе — величайший манипулятор

Настоящий абьюзер — мужчину с этим именем лучше обходить стороной
Отношения с некоторыми мужчинами просто обречены на несчастье. Понять это можно еще на этапе знакомства, ведь имя человека уже может многое рассказать. Среди них есть одно, которое обычно носят самые большие абьюзеры и манипуляторы.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Имя мужчины, который склонен к абьюзу
Худшим для семейной жизни будет мужчина с именем Игорь. Это связано с его склонностью к абьюзу. Сначала с такой личностью все будет казаться сказочным и красивым, но со временем отношения изменятся полностью.
Игорь очень себя любит и уверен в своей правоте всегда. Убедить его в том, что его мнение не правильное, практически не возможно. Мужчина с этим именем склонен доминировать во всем и подавлять близких. Они действительно будут любить жену, но способны сделать ее жизнь невыносимой.
К тому же Игорь — ярый трудоголик. Он любит деньги и поставит их выше семьи. В отношениях с таким мужчиной из-за этого будет много скандалов и ссор. Однако исправить Игоря вряд ли удастся.
Напомним, ранее мы писали о висхолдинге — худшем приеме абьюзеров.
Также мы рассказывали о том, чем опасен для психики прием абьюзеров "туннель".
Читайте Новини.LIVE!