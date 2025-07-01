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Головна Психологія Ніколи не щастить — чоловік з яким ім'ям приречений на невдачі

Ніколи не щастить — чоловік з яким ім'ям приречений на невдачі

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 14:01
Чоловік з цим іменем найбільший невдаха — йому майже ніколи не щастить
Чоловік в окулярах. Фото: Freepik
Ключові моменти Чоловіче ім'я, яке прирікає на невдачі

Чоловіки з деякими іменами більше за інших схильні притягувати неприємності. Серед них є одне, власник якого — справжній невдаха. Йому часто не щастить по життю, а успіх здається чимось недосяжним.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чоловіче ім'я, яке прирікає на невдачі

Артем

Власник цього імені дуже повільно дорослішає. Він постійно намагається довести комусь свою крутість та прагне завоювати якнайбільше жінок. Натомість через такий підхід до життя Артем часто залишається сам.

Чоловіче ім'я, яке прирікає на невдачі
Хлопець на березі річки. Фото: Freeepik

В чоловіків з цим іменем не складається особисте життя, а розуміння того, що дійсно має цінність, приходить запізно. При цьому, навіть коли в Артема народжуються діти, він може залишити їх на дружину та продовжити розважатись й жити у своє задоволення. У зрілому віці власник цього імені захоче все налагодити, однак зробити це вже навряд чи вдасться.

Характер Артема часто буває нестерпним, через що йому не вдається досягнути успіху не тільки в родинних справах, а й на роботі. Такий чоловік ставиться до своїх обов'язків недбало й не прагне досягати чогось більшого. Артему головне, аби його ніхто не чіпав та не навантажував зайвою інформацією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чоловіки з якими іменами схильні до алкоголізму.

Також ми розповідали про те, жінки з якими іменами схильні до лідерства та досягають успіху в кар'єрі.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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