Мужчина с этим именем самый большой неудачник — ему почти никогда не везет

Мужчина в очках. Фото: Freepik

Мужчины с некоторыми именами больше других склонны притягивать неприятности. Среди них есть одно, владелец которого — настоящий неудачник. Ему часто не везет по жизни, а успех кажется чем-то недостижимым.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Артем

Обладатель этого имени очень медленно взрослеет. Он постоянно пытается доказать кому-то свою крутость и стремится завоевать как можно больше женщин. Из-за такого подхода к жизни Артем часто остается один.

Парень на берегу реки. Фото: Freeepik

У мужчин с этим именем не складывается личная жизнь, а понимание того, что действительно имеет ценность, приходит слишком поздно. При этом, даже когда у Артема рождаются дети, он может оставить их на жену и продолжить развлекаться и жить в свое удовольствие. В зрелом возрасте владелец этого имени захочет все наладить, однако сделать это уже вряд ли удастся.

Характер Артема часто бывает невыносимым, из-за чего ему не удается достичь успеха не только в семейных делах, но и на работе. Такой мужчина относится к своим обязанностям небрежно и не стремится достигать чего-то большего. Артему главное, чтобы его никто не трогал и не нагружал лишней информацией.

Напомним, ранее мы писали о том, мужчины с какими именами склонны к алкоголизму.

Также мы рассказывали о том, женщины с какими именами склонны к лидерству и достигают успеха в карьере.