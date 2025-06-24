Чоловіки з якими іменами схильні до алкоголізму — вони не знають міри

Чоловік тримає келих з вином. Фото: Freepik

Деякі чоловіки частіше за інших стають залежними від алкоголю. Вони геть не знають міри та не можуть вчасно зупинитись. Про таку токсичну залежність може розповісти ім'я чоловіка.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Імена чоловіків, які можуть стати алкоголіками

Денис

Власник цього імені затятий любитель вечірок та розваг. Звісно, це стосується й алкоголю. Денис любить напитися до безпам'ятства. Згодом бажання випити келих чогось міцного стає частиною його життя.

Дмитро

Ці чоловіки також мають тягу до алкогольних напоїв. Така залежність буде тільки посилюватись з віком. Дмитрові не потрібна компанія, аби випити пляшку. Він може зробити це й сам у будь-який день.

Чоловік п'є алкоголь. Фото: Freepik

Сергій

Представників цього імені легко образити, оскільки вони дуже чутливі. Це часто стає причиною того, що Сергій намагається заглушити душевний біль через алкоголь. Такий чоловік може втратити міру та навіть контроль над собою.

Вадим

Власники цього імені навіть у дорослому віці схильні до постійних вечірок з купою алкоголю. Ці чоловіки абсолютно не вміють себе контролювати та постійно шукають привід для того, аби "розслабитися".

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