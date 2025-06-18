Чи дійсно ім'я впливає на успіх — неочікувані результати досліджень

Дівчина посміхається. Фото: Freepik

Ім'я супроводжує людину із самого народження та несе в собі особливий сенс. Це не просто набір букв, а закодовані якості характеру, що стають притаманні людині, як й особлива енергетика.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як ім'я впливає на успіх по життю

Ім'я може напряму впливати на рівень фінансового добробуту людини. Зокрема, деякі особистості частіше за інших отримують високооплачувану роботу та шанси на успіх. Дослідження, що провели у Франції, говорять про те, що вищі соціальні класи зазвичай називають своїх дітей іменами, що відображають статус, престиж чи клас. Саме це визначає їхню подальшу долю.

Чоловік посміхається. Фото: Freepik

Ще одне дослідження, яке провели у Вашингтоні, виявило, що людей з англо-саксонськими іменами частіше запрошують на співбесіди, ніж тих, хто носить імена, що часто асоціюються з меншими соціальними групами або з іноземними культурами.

Феномен імені досліджували й в інших регіонах. Науковці теж виявили, що люди з менш популярними іменами мають менші шанси на просування в кар'єрі. Однак варто пам'ятати, що ім'я лише дає вам поштовх та окреслює можливий маршрут, а не стовідсотково прирікає вас на невдачі. Від вашої старанності, працелюбності та відповідальності залежить, чи зможете ви досягнути успіху у будь-якій сфері.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чоловіки з якими іменами — справжні невдахи. Їм рідко коли щастить.

Також ми розповідали про те, які імена пророкують власницям нещастя в коханні. Такі жінки не можуть побудувати стосунки.