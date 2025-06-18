Действительно ли имя влияет на успех — неожиданные результаты исследований

Девушка улыбается. Фото: Freepik

Имя сопровождает человека с самого рождения и несет в себе особый смысл. Это не просто набор букв, а закодированные качества характера, которые становятся присущи человеку, как и особая энергетика.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как имя влияет на успех по жизни

Имя может напрямую влиять на уровень финансового благополучия человека. В частности, некоторые личности чаще других получают высокооплачиваемую работу и шансы на успех. Исследования, проведенные во Франции, говорят о том, что высшие социальные классы обычно называют своих детей именами, отражающими статус, престиж или класс. Именно это определяет их дальнейшую судьбу.

Мужчина улыбается. Фото: Freepik

Еще одно исследование, проведенное в Вашингтоне, показало, что людей с англо-саксонскими именами чаще приглашают на собеседования, чем тех, кто носит имена, которые часто ассоциируются с меньшими социальными группами или с иностранными культурами.

Феномен имени исследовали и в других регионах. Ученые тоже обнаружили, что люди с менее популярными именами имеют меньшие шансы на продвижение в карьере. Однако стоит помнить, что имя лишь дает вам толчок и определяет возможный маршрут, а не стопроцентно обрекает вас на неудачи. От вашего усердия, трудолюбия и ответственности зависит, сможете ли вы достичь успеха в любой сфере.

Напомним, ранее мы писали о том, мужчины с какими именами - настоящие неудачники. Им редко когда везет.

Также мы рассказывали о том, какие имена предсказывают обладательницам несчастья в любви. Такие женщины не могут построить отношения.