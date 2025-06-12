Жінки з якими іменами нещасні в коханні — їх ніколи не люблять по-справжньому

Самотня жінка. Фото: Freepik

Жінки з деякими іменами приречені на нелюбов. Чоловіки ніколи не кохають їх по-справжньому, а щасливі й здорові стосунки часто залишаються для них недосяжною мрією.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Марія

Чоловіки часто шукають вигоду зі стосунків з такими жінками. Їхня самовідданість та жертовність завжди приваблює токсичних партнерів, які шукають собі другу мама, а не кохану жінку. Через це Марії постійно змінюють чоловіків, шукаючи вірну людину.

Мілана

Жінки з цими іменами — ще ті кар'єристки. Вони швидко досягають успіху в роботі та гарно заробляють. Однак в коханні вони нещасливі. Партнери часто використовують Мілану у власних цілях — близькість, просування по кар'єрних сходах, тимчасову розвагу.

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Аріна

Такі жінки працьовиті та старанні. Вони завжди оточують кохану людину ласкою та увагою. Саме через це чоловіки вирішують будувати стосунки з ними. Аріна — вигідна партія для багатьох через власну жертовність, але по-справжньому таких жінок рідко коли люблять.

Інна

Чоловіки бачать шлях Інни до успіху, тому вирішують будувати стосунки з нею, бажаючи кращого життя для себе. Партнери засипають компліментами таких жінок, дарують подарунки та гарно залицяються, однак дати справжню любов не можуть.

Сумна жінка. Фото: Freepik

Єлизавета

Жінки з цим ім'ям зазвичай притягують дуже багато чоловічих поглядів. Часто партнери починають будувати стосунки з Єлизаветою через її вміння розв'язувати чужі проблеми. Ця дама небайдужа до страждань близьких людей, тому всіма силами намагається допомогти. Однак про любов тут не йдеться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які жіночі імена притягують нещастя. Вони найбільші невдахи по життю.

Також ми розповідали про те, які жінки притягують токсичних партнерів. Власницям цих імен складно побудувати щасливі стосунки.