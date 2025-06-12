Женщины с какими именами несчастны в любви — их никогда не любят по-настоящему

Одинокая женщина. Фото: Freepik

Женщины с некоторыми именами обречены на нелюбовь. Мужчины никогда не любят их по-настоящему, а счастливые и здоровые отношения часто остаются для них недостижимой мечтой.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Имена женщин, обреченных на одиночество

Мария

Мужчины часто ищут выгоду из отношений с такими женщинами. Их самоотверженность и жертвенность всегда привлекает токсичных партнеров, которые ищут себе вторую маму, а не любимую женщину. Поэтому Марии постоянно меняют мужчин, ища верного человека.

Милана

Женщины с этими именами — еще те карьеристки. Они быстро достигают успеха в работе и хорошо зарабатывают. Однако в любви они не счастливы. Партнеры часто используют Милану в собственных целях — близость, продвижение по карьерной лестнице, временное развлечение.

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Арина

Такие женщины трудолюбивые и старательные. Они всегда окружают любимого человека лаской и вниманием. Именно поэтому мужчины решают строить отношения с ними. Арина — выгодная партия для многих из-за собственной жертвенности, но по-настоящему таких женщин редко когда любят.

Инна

Мужчины видят путь Инны к успеху, поэтому решают строить отношения с ней, желая лучшей жизни для себя. Партнеры засыпают комплиментами таких женщин, дарят подарки и красиво ухаживают, однако дать настоящую любовь не могут.

Грустная женщина. Фото: Freepik

Елизавета

Женщины с этим именем обычно притягивают очень много мужских взглядов. Часто партнеры начинают строить отношения с Елизаветой из-за ее умения решать чужие проблемы. Эта дама неравнодушна к страданиям близких людей, поэтому всеми силами пытается помочь. Однако о любви здесь речь не идет.

Напомним, ранее мы писали о том, какие женские имена притягивают несчастья. Они самые большие неудачники по жизни.

Также мы рассказывали о том, какие женщины притягивают токсичных партнеров. Обладательницам этих имен сложно построить счастливые отношения.