Які жіночі імена притягують невдачі — їхні власниці приречені на невезіння

Дівчина в навушниках. Фото: Freepik

Деяким жінкам не щастить у всьому, ніби в житті з'явилась одна суцільна чорна смуга. Невдачі може притягувати ім'я, адже воно наділяє власницю певними схильностями та якостями характеру.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які жіночі імена притягують невдачу

Валерія

Власниці цього імені часто мають слабкий та м'який характер. Саме через це вони втрачають можливості, які дає їм доля. Зазвичай, це скромні, господарські та ввічливі жінки. Рідко коли вони знаходять гідного супутника життя. Часто Валерії працюють на когось та не досягають кар'єрних висот.

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Аріна

Ці жінки мають сильну енергетику, але зовсім не вміють користуватися нею. Часто власниці цього імені зазнають невдач в любовному плані. Їхні обранці можуть заводити стосунки на стороні та вести подвійне життя. Аріна часто витрачає сили та енергію на розв'язання проблем у стосунках, через що не може будувати кар'єру.

Уляна

Уляна схильні прикрашати свої заслуги заради схвалення інших людей. Це та жінка, яка прагне досягти висот за будь-яку ціну. Однак такий підхід майже завжди має поганий результат. Жінці з цим ім'ям потрібно знайти протилежну половинку із сильним та незалежним характером, який зможе направляти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які жіночі імена притягують токсичні стосунки. Їм завжди не щастить з чоловіками.

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