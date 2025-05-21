Жіночі імена, які мають потужну енергетику, наділяють особливою силою

Красива жінка. Фото: Freepik

Деякі українські жіночі імена зустрічаються досить рідко. Однак вони мають особливу енергетику та наділяють власниць силою, про яку інші не могли й мріяти. Жінки з цими стародавніми іменами завжди впевнені в собі та відчувають, що можуть більше.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Жіночі імена з особливою енергетикою

Марися (Марія)

Це ім'я наділяє власницю м'якістю та силою водночас. Такі жінки дуже чуйні та готові йти на компроміси. Вони мають багато друзів та знайомих, тож не страждають від самотності. Для успіху в кар'єрі таким жінкам доведеться докласти зусиль, адже вони не завжди вміють концентрувати свою увагу на чомусь конкретному.

Мелашка (Меланія)

Жінки з цими іменами — суперечливі натури. Вони мають гострий розум та вміють знаходити спільну мову з усіма. Власниці цього імені часто обирають творчі професії, де можуть проявити себе на повну. Разом з тим, це дуже запальні натури, які схильні з'ясовувати стосунки та конфліктувати. Іноді Меланія може займати досить категоричну позицію.

Гарна дівчина. Фото: Freepik

Одарка (Дарина, Дарія)

Жінки з цими іменами мають чудову пам'ять та природну кмітливість. Такі жінки вміють будувати стосунки та живуть щасливо у шлюбі. Вони легко знаходять спільну мову з усіма родичами чоловіка та люблять хазяйнувати. Власниці цього імені уникають критики й вміють гарно виходити з будь-яких конфліктів. Вони легко здобувають прихильність оточення.

Полажка (Пелагея)

Ці жінки мають сильну волю та суперечливий характер. Може здаватись, що вони замкнуті, але насправді — це надійні товариші. Власниці цього імені завжди прийдуть на допомогу та вміють добиватися свого. Коли щось торкається інтересів такої жінки, вона точно доведе свою правоту та не відступиться від своєї думки.

Красива дівчина. Фото: Freepik

Уля (Уляна)

Власниці цього імені дуже талановиті та цікавляться мистецтвом у всіх його проявах. Їхні головні риси характеру — чесність та порядність. Це жінки з відкритим серцем. Вони приваблюють своєю загадковістю та завжди знаходяться в центрі уваги. Комфорт, атмосфера тепла і радості, домашній затишок — ось що описує всіх Улян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, жінкам з якими іменами не щастить у коханні. Вони завжди самотні.

Також ми розповідали про те, які жіночі імена пов'язують з багатством. Гроші люблять їх та течуть рікою.