Женские имена, которые имеют мощную энергетику, наделяют особой силой

Красивая женщина. Фото: Freepik

Некоторые украинские женские имена встречаются довольно редко. Однако они имеют особую энергетику и наделяют обладательниц силой, о которой другие не могли и мечтать. Женщины с этими древними именами всегда уверены в себе и чувствуют, что могут больше.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Женские имена с особой энергетикой

Марыся (Мария)

Это имя наделяет владелицу мягкостью и силой одновременно. Такие женщины очень отзывчивы и готовы идти на компромиссы. Они имеют много друзей и знакомых, поэтому не страдают от одиночества. Для успеха в карьере таким женщинам придется приложить усилия, ведь они не всегда умеют концентрировать свое внимание на чем-то конкретном.

Мелашка (Мелания)

Женщины с этими именами — противоречивые натуры. Они имеют острый ум и умеют находить общий язык со всеми. Обладательницы этого имени часто выбирают творческие профессии, где могут проявить себя на полную. Вместе с тем, это очень вспыльчивые натуры, которые склонны выяснять отношения и конфликтовать. Иногда Мелания может занимать достаточно категоричную позицию.

Красивая девушка. Фото: Freepik

Одарка (Дарья)

Женщины с этими именами имеют прекрасную память и природную сообразительность. Такие женщины умеют строить отношения и живут счастливо в браке. Они легко находят общий язык со всеми родственниками мужа и любят хозяйничать. Обладательницы этого имени избегают критики и умеют хорошо выходить из любых конфликтов. Они легко завоевывают расположение окружающих.

Полажка (Пелагея)

Эти женщины имеют сильную волю и противоречивый характер. Может показаться, что они замкнутые, но на самом деле — это надежные товарищи. Обладательницы этого имени всегда придут на помощь и умеют добиваться своего. Когда что-то касается интересов такой женщины, она точно докажет свою правоту и не отступится от своего мнения.

Красивая девушка. Фото: Freepik

Уля (Ульяна)

Обладательницы этого имени очень талантливы и интересуются искусством во всех его проявлениях. Их главные черты характера — честность и порядочность. Это женщины с открытым сердцем. Они привлекают своей загадочностью и всегда находятся в центре внимания. Комфорт, атмосфера тепла и радости, домашний уют — вот что описывает всех Ульян.

Напомним, ранее мы писали о том, женщинам с какими именами не везет в любви. Они всегда одиноки.

Также мы рассказывали о том, какие женские имена связывают с богатством. Деньги любят их и текут рекой.