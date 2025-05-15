Жінки з цими іменами вибирають поганих чоловіків — перевірте себе

Самотня дівчина. Фото: Freepik

Деякі жінки легко знаходять кохання та створюють щасливі сім'ї, а інші навпаки довго не можуть знайти ту саму людину. На це може впливати ім'я жінки, воно несе в собі енергетику, яка беззаперечно також визначає, який партнер буде поруч.

Новини.LIVE розповідають про те, жінки з якими іменами найчастіше вибирають поганих партнерів.

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Жінкам з цими іменами не щастить у коханні

Ганна

Жінки з цим ім'ям завжди вірні у коханні та чекають на те ж від партнерів. Однак часто Ганни притягують чоловіків, які зраджують або ж не готові до серйозних стосунків. Виправити це можна тільки ввімкнувши холодний розум. Варто навчитись відокремлювати правду від вигадки.

Дар'я

Власниці цього імені нерідко притягують поганих хлопців, які не прагнуть серйозних стосунків. Зрештою такі жінки отримують травмуючий досвід та довго не можуть знайти собі партнера, якому зможуть довіритись.

Засмучена жінка. Фото: Freepik

Анастасія

Часто жінки з цим іменем обирають чоловіків, які ще не готові до серйозних стосунків. Насті беруть на себе роль рятівниці та несвідомо шукають партнерів, яким це потрібно. Такі жінки люблять підкоряти собі чоловіків.

Алла

Власниці цього імені дуже незалежні, чим відштовхують багатьох чоловіків. До таких жінок тягнуться партнери, які самостійно не можуть розв'язувати проблеми та схильні жити чужим коштом. Для щастя в особистому житті Аллі потрібно навчитися виявляти свою слабкість.

Погані стосунки між дівчиною та хлопцем. Фото: Pexels

Василіса

Жінки з цим іменем часто не можуть роздивитись справжню суть чоловіка та обирають негідників. Власниці цього імені ведуться на лестощі та порожні обіцянки й розчиняються у стосунках. Чоловіки ж цим користуються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, жінкам з якими іменами не щастить у коханні. Вони завжди самотні.

Також ми розповідали про те, які жінки завжди головні у стосунках. Власниці цих імен не поступаються партнерам.