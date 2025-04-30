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Приречені на самотність — жінки з цими іменами нещасні в коханні

30 квітня 2025 14:05
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Жінки з цими іменами приречені на самотність — чи є ваше серед них
Самотня дівчина. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Є такі жінки, в яких особисте життя складається найкращим чином — вони завжди у центрі уваги та легко завойовують чоловіків. Однак для декого щасливі стосунки стають недосяжними. Беззаперечний вплив на це має й ім'я жінки, воно визначає долю своєї власниці.

Новини.LIVE розповідають про те, які жіночі імена прирікають своїх володарок на самотність.

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Жінки з цими іменами нещасливі у коханні

Кіра

Зазвичай жінки з цим ім'ям багато фантазують та часто пліткують. Кіри мають завищену самооцінку та постійно вимагають від партнера більшого. Це й приводить до швидкого розставання.

Олександра

Це ім'я має чоловічу енергетику. Олександри — володарки сильного та твердого характеру. Такі жінки постійно прагнуть до лідерства. Чоловікам важко впоратися з напором власниць цього імені, тож більшість з них відмовляються будувати стосунки з Олександрами.

Власниці цих імен приречені на самотність
Красива дівчина. Фото: Pexels

Інга

Власниці цього імені не вміють йти на компроміси. Крім того, їм притаманна меркантильність. Інги зазвичай не відчувають себе щасливими у стосунках. Їм важко побудувати міцний союз через складний характер.

Аврора

Волелюбність — найяскравіша риса власниць цього імені. Аврори мають дуже сильну енергетику та нестримний характер. Саме це заважає їм знайти своє кохання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку приречені на самотність. Їм важко побудувати міцний союз з першого разу.

Також ми розповідали про те, яка помилка для пар є найгіршою. Вона здатна зруйнувати навіть найкращі стосунки.

психологія імена відносини цікаві факти стосунки
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14:02 Мотивація в ЗСУ — скільки доплачуватимуть за знання англійської

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:57 Росіяни вдарили по Південному — серед постраждалих діти

13:50 На Одещині ексневістка обікрала мати зниклого безвісти героя

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