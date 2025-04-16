Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Найбільш невезучі — ці знаки Зодіаку беруть шлюб по кілька разів arrow

Найбільш невезучі — ці знаки Зодіаку беруть шлюб по кілька разів

16 квітня 2025 22:22
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Перший шлюб не буває вдалим — п'ять невезучих в коханні знаків Зодіаку
Чоловік та дружина. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Представниці п'ятьох знаків Зодіаку виходять заміж двічі або ж більше. Вдалий союз з першого разу — це величезна рідкість для них.

Новини.LIVE розповідають про те, жінкам яких знаків Зодіаку важко побудувати стосунки.

Реклама
Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким важко вдало вийти заміж

Терези

Головна причина бід Терезів — нерішучість. Вони довго зважують всі плюси й мінуси, особливо коли йдеться про шлюб. Для них це серйозний крок, але це не захищає їх від розривів стосунків. Жінки-Терези не можуть пробачити чоловікові холод після заміжжя. Вони чекають на постійні залицяння та увагу.

Які знаки зодіаку виходять заміж по кілька разів
Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Близнюки

Представниця цього знаку Зодіаку хоче постійно бачити старання партнера. Близнюки завжди привертають увагу оточення, через що партнер може проявити ревнощі. А от цього жінки-Близнюки терпіти не будуть. Це найчастіше стає причиною розставань.

Риби

Жінки-Риби спочатку занадто ідеалізують партнера. Вони ігнорують всі негативні якості, які зрештою стають причиною конфліктів у шлюбі. Представниці цього знаку Зодіаку часто виходять заміж по кілька разів, аби знайти єдиного достойного для себе лицаря.

Які знаки зодіаку виходять заміж по кілька разів
Самотня дівчина. Фото: Pexels

Скорпіон

Скорпіони відзначаються своєю відданістю. Для них одруження — зважений та добре обдуманий крок. Жінки-Скорпіони часто стикаються зі зрадами чоловіків. Це і стає причиною розривів стосунків та пошуку нового партнера. Перед новим шлюбом таким жінкам потрібна велика перерва.

Стрілець

Жінки цього знаку Зодіаку дуже цінують незалежність, тож одруження для них не є ціллю номер один. Жінки-Стрільці не розраховують у шлюбі сидіти на одному місці, цього ж чекають й від партнера. Якщо чоловік припиняє розвиватись, представниці цього знаку Зодіаку швидко приймають рішення про розлучення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку до кінця квітня отримають цікаву пропозицію. Це може стосуватись не тільки роботи.

Також ми розповідали про те, що наприкінці місяця деякі знаки Зодіаку опиняться на роздоріжжі. Їм доведеться прийняти важливі рішення.

шлюб родина психологія відносини знаки Зодіаку Одруження стосунки
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:44 Пролунало понад 10 вибухів — Дніпро атакують російські БПлА

22:28 У КМВА відреагували на можливе розширення повноважень Кличка

22:19 Linkin Park виступить на фіналі Ліги чемпіонів

22:15 Як виписати людину з квартири, якщо вона виїхала за кордон

22:13 Трамп розлютився через зближення Зеленського з лідерами ЄС — ЗМІ

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

22:05 Воєнний стан та мобілізація — головні питання та відповіді

21:58 Зеленський назвав передумови для миру — звернення президента

21:51 Проігнорував повістку від ТЦК — що вирішив суд на Одещині

21:33 Без секретаря, але з прогресом — як пройшло засідання у Київраді

21:30 Голова ОВА пропонує обмежити мерство, як у Садового

22:44 Пролунало понад 10 вибухів — Дніпро атакують російські БПлА

22:28 У КМВА відреагували на можливе розширення повноважень Кличка

22:19 Linkin Park виступить на фіналі Ліги чемпіонів

22:15 Як виписати людину з квартири, якщо вона виїхала за кордон

22:13 Трамп розлютився через зближення Зеленського з лідерами ЄС — ЗМІ

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

22:05 Воєнний стан та мобілізація — головні питання та відповіді

21:58 Зеленський назвав передумови для миру — звернення президента

21:51 Проігнорував повістку від ТЦК — що вирішив суд на Одещині

21:33 Без секретаря, але з прогресом — як пройшло засідання у Київраді

21:30 Голова ОВА пропонує обмежити мерство, як у Садового

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів