Перший шлюб не буває вдалим — п'ять невезучих в коханні знаків Зодіаку

Чоловік та дружина. Фото: Pexels

Представниці п'ятьох знаків Зодіаку виходять заміж двічі або ж більше. Вдалий союз з першого разу — це величезна рідкість для них.

Новини.LIVE розповідають про те, жінкам яких знаків Зодіаку важко побудувати стосунки.

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Терези

Головна причина бід Терезів — нерішучість. Вони довго зважують всі плюси й мінуси, особливо коли йдеться про шлюб. Для них це серйозний крок, але це не захищає їх від розривів стосунків. Жінки-Терези не можуть пробачити чоловікові холод після заміжжя. Вони чекають на постійні залицяння та увагу.

Засмучена дівчина. Фото: Pexels

Близнюки

Представниця цього знаку Зодіаку хоче постійно бачити старання партнера. Близнюки завжди привертають увагу оточення, через що партнер може проявити ревнощі. А от цього жінки-Близнюки терпіти не будуть. Це найчастіше стає причиною розставань.

Риби

Жінки-Риби спочатку занадто ідеалізують партнера. Вони ігнорують всі негативні якості, які зрештою стають причиною конфліктів у шлюбі. Представниці цього знаку Зодіаку часто виходять заміж по кілька разів, аби знайти єдиного достойного для себе лицаря.

Самотня дівчина. Фото: Pexels

Скорпіон

Скорпіони відзначаються своєю відданістю. Для них одруження — зважений та добре обдуманий крок. Жінки-Скорпіони часто стикаються зі зрадами чоловіків. Це і стає причиною розривів стосунків та пошуку нового партнера. Перед новим шлюбом таким жінкам потрібна велика перерва.

Стрілець

Жінки цього знаку Зодіаку дуже цінують незалежність, тож одруження для них не є ціллю номер один. Жінки-Стрільці не розраховують у шлюбі сидіти на одному місці, цього ж чекають й від партнера. Якщо чоловік припиняє розвиватись, представниці цього знаку Зодіаку швидко приймають рішення про розлучення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку до кінця квітня отримають цікаву пропозицію. Це може стосуватись не тільки роботи.

Також ми розповідали про те, що наприкінці місяця деякі знаки Зодіаку опиняться на роздоріжжі. Їм доведеться прийняти важливі рішення.