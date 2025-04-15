У яких знаків Зодіаку зміняться стосунки до Великодня 2025 — Таро прогноз

Дівчина, яка ворожить на Таро. Фото: Freepik

Для представників кількох знаків зодіакального кола цей тиждень з 15 до 20 квітня 2025 року буде періодом змін в особистому житті. Тарологи розповіли, в яких знаків Зодіаку зміняться особисті стосунки до Великодня 20 квітня.

Про це розповідає Metro.

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Телець

Тарологічна карта, яка випала Тельцям цього тижня, вважається символом серйозних стосунків, зокрема, шлюбу чи заручин. Тим, в кого є друга половинка, варто цього тижня готуватися до серйозної розмови або навіть пропозиції.

Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

Близнюки

До Великодня представникам цього знака Зодіаку доведеться попрощатися з чимось у сфері особистих стосунків. Близнюки не люблять, коли хтось погано себе поводить, тому вони вміють різко обривати зв’язки. Також це гарний час для того, щоб "перезавантажити" себе в емоційному плані.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Діва

З 15 до 20 квітня людям під цим знаком Зодіаку потрібно буде звернути увагу на стосунки, де є певна нерівновага. Можливо, хтось у стосунках дуже домінує або контролює, тому Дівам потрібно з цим щось робити. Щоб врятувати такі стосунки, варто бути чесними і поважати один одного.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Терези

Цими днями представники Терезів можуть відчути емоційне перевантаження в стосунках, наприклад, розчарування або якусь напругу. Тому краще зробити паузу і трохи відсторонитися, щоб дати більше вільного простору собі та коханій людині. Саме цей крок може стати поштовхом для зміцнення зв’язків.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Риби

До Великодня тема зобов’язань буде найголовнішою у стосунках представників Риби. Якщо вони не відчують взаємності, їм варто поставити собі питання стосовно того, чи варто залишатися в таких стосунках.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

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