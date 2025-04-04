Які знаки Зодіаку стали фаворитами Всесвіту у квітні 2025 — астрологи склали гороскоп

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Для трьох знаків Зодіаку квітень 2025 року стане дійсно особливим — ці щасливчики опинилися у центрі уваги Всесвіту. Сприятливі планети створять найкращі умови для нових починань. За прогнозами астрологів, другий місяць весни принесе цим представникам зодіакального кола успіх, натхнення та довгоочікувані зміни.

Які знаки Зодіаку потрапили у білий список Всесвіту та отримають найбільшу підтримку зірок і планет, Новини.LIVE розповідає з посиланням на YourTango.

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У квітні 2025 року три знаки Зодіаку отримають особливу енергію космосу, яка принесе зміни та виведе їх на новий рівень. Вони відчують підйом сил, чіткість мислення та можливість реалізувати давні мрії.

Близнюки

Після періоду невизначеності Близнюки нарешті зможуть діяти впевнено. Вже 7 квітня Меркурій виходить з ретроградного руху, і це принесе ясність у думках та комунікаціях. Ваша здатність переконувати, налагоджувати зв'язки та приймати швидкі рішення значно зросте. Вже 12 квітня Венера відкриє нові можливості у кар'єрі та фінансах. Якщо ви довго роздумували над змінами, зараз саме час діяти. Марс у Леві з 18 квітня додасть вам рішучості та натхнення для амбітних кроків.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак

Раки відчують, що нарешті можуть рухатися вперед після місяців сумнівів і переосмислення. Меркурій, який 7 квітня почне директний рух, поверне чіткість у плани та наміри. Венера, яка також почне прямий рух 12 квітня, допоможе розв'язати питання стосунків і самореалізації. Повний Місяць у Терезах того ж дня висвітлить ваші справжні бажання та покаже, які зв'язки потрібно зберегти, а від яких час відмовитися. Марс у Леві активує вашу силу волі й бажання діяти, тож не бійтеся йти до своєї мети.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Терези

Для Терезів квітень стане місяцем відновлення гармонії. Ви зможете розставити пріоритети у відносинах та ухвалити важливі рішення. 7 квітня Меркурій зробить комунікацію чіткішою, а 12 квітня Венера допоможе вам побачити істину у стосунках. Повний Місяць у вашому знаку стане моментом переосмислення власної ролі у житті інших людей. Марс у Леві з 18 квітня активує вашу харизму і принесе успіх у переговорах та нових проєктах.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку квітень принесе доленосну зустріч.

Також ми ділилися, яким знакам Зодіаку слід стежити за фінансами у квітні, щоб не залишитися з пустими банківськими рахунками.