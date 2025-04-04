Какие знаки Зодиака фавориты Вселенной в апреле 2025 — астрологи составили гороскоп

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Для трех знаков Зодиака апрель 2025 года станет действительно особенным — эти счастливчики оказались в центре внимания Вселенной. Благоприятные планеты создадут наилучшие условия для новых начинаний. По прогнозам астрологов, второй месяц весны принесет этим представителям зодиакального круга успех, вдохновение и долгожданные перемены.

Какие знаки Зодиака попали в белый список Вселенной и получат наибольшую поддержку звезд и планет, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

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В апреле 2025 года три знака Зодиака получат особую энергию космоса, которая принесет изменения и выведет их на новый уровень. Они почувствуют подъем сил, четкость мышления и возможность реализовать давние мечты.

Близнецы

После периода неопределенности Близнецы наконец смогут действовать уверенно. Уже 7 апреля Меркурий выходит из ретроградного движения, и это принесет ясность в мыслях и коммуникациях. Ваша способность убеждать, налаживать связи и принимать быстрые решения значительно возрастет. Уже 12 апреля Венера откроет новые возможности в карьере и финансах. Если вы долго размышляли над изменениями, сейчас самое время действовать. Марс во Льве с 18 апреля придаст вам решимости и вдохновения для амбициозных шагов.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак

Раки почувствуют, что наконец-то могут двигаться вперед после месяцев сомнений и переосмысления. Меркурий, который 7 апреля начнет директное движение, вернет четкость в планы и намерения. Венера, которая также начнет прямое движение 12 апреля, поможет решить вопросы отношений и самореализации. Полнолуние в Весах в тот же день осветит ваши истинные желания и покажет, какие связи нужно сохранить, а от каких время отказаться. Марс во Льве активирует вашу силу воли и желание действовать, так что не бойтесь идти к своей цели.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Весы

Для Весов апрель станет месяцем восстановления гармонии. Вы сможете расставить приоритеты в отношениях и принять важные решения. 7 апреля Меркурий сделает коммуникацию более четкой, а 12 апреля Венера поможет вам увидеть истину в отношениях. Полнолуние в вашем знаке станет моментом переосмысления собственной роли в жизни других людей. Марс во Льве с 18 апреля активирует вашу харизму и принесет успех в переговорах и новых проектах.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака апрель принесет судьбоносную встречу.

Также мы делились, каким знакам Зодиака следует следить за финансами в апреле, чтобы не остаться с пустыми банковскими счетами.