У каких знаков Зодиака изменятся отношения до Пасхи 2025 — Таро прогноз

Девушка, которая гадает на Таро. Фото: Freepik

Для представителей нескольких знаков зодиакального круга эта неделя с 15 по 20 апреля 2025 года будет периодом изменений в личной жизни. Тарологи рассказали, у каких знаков Зодиака изменятся личные отношения до Пасхи 20 апреля.

Об этом рассказывает Metro.

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Телец

Тарологическая карта, которая выпала Тельцам на этой неделе, считается символом серьезных отношений, в частности, брака или помолвки. Тем, у кого есть вторая половинка, стоит на этой неделе готовиться к серьезному разговору или даже предложению.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Близнецы

До Пасхи представителям этого знака Зодиака придется попрощаться с чем-то в сфере личных отношений. Близнецы не любят, когда кто-то плохо себя ведет, поэтому они умеют резко обрывать связи. Также это хорошее время для того, чтобы "перезагрузить" себя в эмоциональном плане.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

С 15 по 20 апреля людям под этим знаком Зодиака нужно будет обратить внимание на отношения, где есть определенное неравновесие. Возможно, кто-то в отношениях очень доминирует или контролирует, поэтому Девам нужно с этим что-то делать. Чтобы спасти такие отношения, стоит быть честными и уважать друг друга.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Весы

В эти дни представители Весов могут почувствовать эмоциональную перегрузку в отношениях, например, разочарование или какое-то напряжение. Поэтому лучше сделать паузу и немного отстраниться, чтобы дать больше свободного пространства себе и любимому человеку. Именно этот шаг может стать толчком для укрепления связей.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы

До Пасхи тема обязательств будет главной в отношениях представителей Рыбы. Если они не почувствуют взаимности, им стоит задать себе вопрос о том, стоит ли оставаться в таких отношениях.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

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