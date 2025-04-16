Первый брак не бывает удачным — пять невезучих в любви знаков Зодиака

Самые невезучие — эти знаки Зодиака женятся по несколько раз
Представительницы пяти знаков Зодиака выходят замуж дважды или же больше. Удачный союз с первого раза — это огромная редкость для них.
Новини.LIVE рассказывают о том, женщинам каких знаков Зодиака трудно построить отношения.
Знаки Зодиака, которым трудно удачно выйти замуж
Весы
Главная причина бед Весов — нерешительность. Они долго взвешивают все плюсы и минусы, особенно когда речь идет о браке. Для них это серьезный шаг, но это не защищает их от разрывов отношений. Женщины-Весы не могут простить мужчине холод после замужества. Они ждут постоянных ухаживаний и внимания.
Близнецы
Представительница этого знака Зодиака хочет постоянно видеть старания партнера. Близнецы всегда привлекают внимание окружающих, из-за чего мужчина может проявить ревность. А вот этого женщины-Близнецы терпеть не будут. Это чаще всего становится причиной расставаний.
Рыбы
Женщины-Рыбы изначально слишком идеализируют партнера. Они игнорируют все негативные качества, которые в итоге становятся причиной конфликтов в браке. Представительницы этого знака Зодиака часто выходят замуж по несколько раз, чтобы найти единственного достойного для себя рыцаря.
Скорпион
Скорпионы отличаются своей преданностью. Для них женитьба — взвешенный и хорошо обдуманный шаг. Женщины-Скорпионы часто сталкиваются с изменами мужчин. Это и становится причиной разрывов отношений и поиска нового партнера. Перед новым браком таким женщинам нужен большой перерыв.
Стрелец
Женщины этого знака Зодиака очень ценят независимость, поэтому женитьба для них не является целью номер один. Женщины-Стрельцы не рассчитывают в браке сидеть на одном месте, этого же ждут и от партнера. Если мужчина прекращает развиваться, представительницы этого знака Зодиака быстро принимают решение о разводе.
Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака до конца апреля получат интересное предложение. Это может касаться не только работы.
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