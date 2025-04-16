Первый брак не бывает удачным — пять невезучих в любви знаков Зодиака

Муж и жена. Фото: Pexels

Представительницы пяти знаков Зодиака выходят замуж дважды или же больше. Удачный союз с первого раза — это огромная редкость для них.

Новини.LIVE рассказывают о том, женщинам каких знаков Зодиака трудно построить отношения.

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Знаки Зодиака, которым трудно удачно выйти замуж

Весы

Главная причина бед Весов — нерешительность. Они долго взвешивают все плюсы и минусы, особенно когда речь идет о браке. Для них это серьезный шаг, но это не защищает их от разрывов отношений. Женщины-Весы не могут простить мужчине холод после замужества. Они ждут постоянных ухаживаний и внимания.

Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Близнецы

Представительница этого знака Зодиака хочет постоянно видеть старания партнера. Близнецы всегда привлекают внимание окружающих, из-за чего мужчина может проявить ревность. А вот этого женщины-Близнецы терпеть не будут. Это чаще всего становится причиной расставаний.

Рыбы

Женщины-Рыбы изначально слишком идеализируют партнера. Они игнорируют все негативные качества, которые в итоге становятся причиной конфликтов в браке. Представительницы этого знака Зодиака часто выходят замуж по несколько раз, чтобы найти единственного достойного для себя рыцаря.

Одинокая девушка. Фото: Pexels

Скорпион

Скорпионы отличаются своей преданностью. Для них женитьба — взвешенный и хорошо обдуманный шаг. Женщины-Скорпионы часто сталкиваются с изменами мужчин. Это и становится причиной разрывов отношений и поиска нового партнера. Перед новым браком таким женщинам нужен большой перерыв.

Стрелец

Женщины этого знака Зодиака очень ценят независимость, поэтому женитьба для них не является целью номер один. Женщины-Стрельцы не рассчитывают в браке сидеть на одном месте, этого же ждут и от партнера. Если мужчина прекращает развиваться, представительницы этого знака Зодиака быстро принимают решение о разводе.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака до конца апреля получат интересное предложение. Это может касаться не только работы.

Также мы рассказывали о том, что в конце месяца некоторые знаки Зодиака окажутся на распутье. Им придется принять важные решения.