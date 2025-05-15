Женщины с этими именами выбирают плохих мужчин — проверьте себя

Одинокая девушка. Фото: Freepik

Некоторые женщины легко находят любовь и создают счастливые семьи, а другие наоборот долго не могут найти того самого человека. На это может влиять имя женщины, оно несет в себе энергетику, которая беспрекословно также определяет, какой партнер будет рядом.

Новини.LIVE рассказывают о том, женщины с какими именами чаще всего выбирают плохих партнеров.

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Женщинам с этими именами не везет в любви

Анна

Женщины с этим именем всегда верны в любви и ждут того же от партнеров. Однако часто Анны притягивают мужчин, которые изменяют или не готовы к серьезным отношениям. Исправить это можно только включив холодный ум. Стоит научиться отделять правду от вымысла.

Дарья

Обладательницы этого имени нередко притягивают плохих парней, которые не стремятся к серьезным отношениям. В конце концов такие женщины получают травмирующий опыт и долго не могут найти себе партнера, которому смогут довериться.

Расстроенная женщина. Фото: Freepik

Анастасия

Часто женщины с этим именем выбирают мужчин, которые еще не готовы к серьезным отношениям. Насти берут на себя роль спасительницы и бессознательно ищут партнеров, которым это нужно. Такие женщины любят подчинять себе мужчин.

Алла

Обладательницы этого имени очень независимы, чем отталкивают многих мужчин. К таким женщинам тянутся партнеры, которые самостоятельно не могут решать проблемы и склонны жить за чужой счет. Для счастья в личной жизни Алле нужно научиться проявлять свою слабость.

Плохие отношения между девушкой и парнем. Фото: Pexels

Василиса

Женщины с этим именем часто не могут рассмотреть истинную суть мужчины и выбирают негодяев. Обладательницы этого имени ведутся на лесть и пустые обещания и растворяются в отношениях. Мужчины же этим пользуются.

Напомним, ранее мы писали о том, женщинам с какими именами не везет в любви. Они всегда одиноки.

Также мы рассказывали о том, какие женщины всегда главные в отношениях. Обладательницы этих имен не уступают партнерам.