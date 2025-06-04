Какие женские имена притягивают неудачи — их обладательницы обречены на невезение

Девушка в наушниках. Фото: Freepik

Некоторым женщинам не везет во всем, будто в жизни появилась одна сплошная черная полоса. Неудачи может притягивать имя, ведь оно наделяет владелицу определенными склонностями и качествами характера.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Какие женские имена притягивают неудачу

Валерия

Владелицы этого имени часто имеют слабый и мягкий характер. Именно поэтому они теряют возможности, которые дает им судьба. Обычно, это скромные, хозяйственные и вежливые женщины. Редко когда они находят достойного спутника жизни. Часто Валерии работают на кого-то и не достигают карьерных высот.

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Арина

Эти женщины имеют сильную энергетику, но совсем не умеют пользоваться ею. Часто обладательницы этого имени терпят неудачи в любовном плане. Их избранники могут заводить отношения на стороне и вести двойную жизнь. Арина часто тратит силы и энергию на решение проблем в отношениях, из-за чего не может строить карьеру.

Ульяна

Ульяна склонны приукрашивать свои заслуги ради одобрения других людей. Это та женщина, которая стремится достичь высот любой ценой. Однако такой подход почти всегда имеет плохой результат. Женщине с этим именем нужно найти противоположную половинку с сильным и независимым характером, который сможет направлять.

Напомним, ранее мы писали о том, какие женские имена притягивают токсичные отношения. Им всегда не везет с мужчинами.

Также мы ранее писали о том, какие женские имена связывают с богатством. Деньги их любят.