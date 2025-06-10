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Головна Психологія Їм завжди не щастить по життю — імена чоловіків-невдах

Їм завжди не щастить по життю — імена чоловіків-невдах

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 14:01
Імена чоловіків-невдах — зазвичай їм не дуже щастить по життю
Чоловік на вулиці. Фото: Freepik

Деяким чоловікам завжди у всьому не щастить. За яку справу вони б не взялися, все не вдається. На це може впливати ім'я, адже воно несе в собі певну енергетику, з яким власник йде по життю.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чоловічі імена, які притягують невдачу

Руслан

Власники цього імені не вміють поводитися із грошима, через що виникає чимало проблем. Вони довіряють усім навколо та часто втрапляють в халепи через це.

Олег

Чоловіки з цим іменем часто покладаються на удачу, якої у них зовсім немає. Вони ігнорують зовнішні обставини й інші фактори та щоразу зазнають поразки.

Чоловічі імена, які притягують невдачу
Чоловік йде вулицею. Фото: Freepik

Вадим

Найчастіше таким чоловікам не щастить в особистому житті, оскільки вони схильні робити необдумані вчинки. Крім того, Вадими зовсім не розуміються на людях.

Кирило

Чоловікам з цим іменем варто запам'ятати важливу істину — безкоштовний сир буває лише в мишоловці. Кирил рідко коли досягає бажаного й лише втрачає те, що мав.

Чоловічі імена, які притягують невдачу
Засмучений чоловік. Фото: Freepik

Ілля

Власники цього імені звикли робити поспішні висновки. Ілля вважає, що знає все краще за інших, але постійно помиляється.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які жіночі імена завжди притягують невдачі. Їхнім власницям рідко коли щастить.

Також ми розповідали про те, жінки з якими іменами притягують токсичні стосунки. Їм не щастить з чоловіками.

психологія успіх удача чоловіки чоловіча психологія
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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