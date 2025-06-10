Имена мужчин-неудачников — обычно им не очень везет по жизни

Им всегда не везет по жизни — имена мужчин-неудачников
Некоторым мужчинам всегда во всем не везет. За какое дело они бы не взялись, все не удается. На это может влиять имя, ведь оно несет в себе определенную энергетику, с которым владелец идет по жизни.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Мужские имена, которые притягивают неудачу
Руслан
Владельцы этого имени не умеют обращаться с деньгами, из-за чего возникает немало проблем. Они доверяют всем вокруг и часто попадают в неприятности из-за этого.
Олег
Мужчины с этим именем часто полагаются на удачу, которой у них совсем нет. Они игнорируют внешние обстоятельства и другие факторы и каждый раз терпят поражение.
Вадим
Чаще всего таким мужчинам не везет в личной жизни, поскольку они склонны совершать необдуманные поступки. Кроме того, Вадимы совсем не разбираются в людях.
Кирилл
Мужчинам с этим именем стоит запомнить важную истину — бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. Кирилл редко когда достигает желаемого и лишь теряет то, что имел.
Илья
Обладатели этого имени привыкли делать поспешные выводы. Илья считает, что знает все лучше других, но постоянно ошибается.
Напомним, ранее мы писали о том, какие женские имена всегда притягивают неудачи. Их обладательницам редко когда везет.
Также мы рассказывали о том, женщины с какими именами притягивают токсичные отношения. Им не везет с мужчинами.
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