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Главная Психология Им всегда не везет по жизни — имена мужчин-неудачников

Им всегда не везет по жизни — имена мужчин-неудачников

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 14:01
Имена мужчин-неудачников — обычно им не очень везет по жизни
Мужчина на улице. Фото: Freepik

Некоторым мужчинам всегда во всем не везет. За какое дело они бы не взялись, все не удается. На это может влиять имя, ведь оно несет в себе определенную энергетику, с которым владелец идет по жизни.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Руслан

Владельцы этого имени не умеют обращаться с деньгами, из-за чего возникает немало проблем. Они доверяют всем вокруг и часто попадают в неприятности из-за этого.

Олег

Мужчины с этим именем часто полагаются на удачу, которой у них совсем нет. Они игнорируют внешние обстоятельства и другие факторы и каждый раз терпят поражение.

Чоловічі імена, які притягують невдачу
Мужчина идет по улице. Фото: Freepik

Вадим

Чаще всего таким мужчинам не везет в личной жизни, поскольку они склонны совершать необдуманные поступки. Кроме того, Вадимы совсем не разбираются в людях.

Кирилл

Мужчинам с этим именем стоит запомнить важную истину — бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. Кирилл редко когда достигает желаемого и лишь теряет то, что имел.

Чоловічі імена, які притягують невдачу
Расстроенный мужчина. Фото: Freepik

Илья

Обладатели этого имени привыкли делать поспешные выводы. Илья считает, что знает все лучше других, но постоянно ошибается.

Напомним, ранее мы писали о том, какие женские имена всегда притягивают неудачи. Их обладательницам редко когда везет.

Также мы рассказывали о том, женщины с какими именами притягивают токсичные отношения. Им не везет с мужчинами.

психология успех удача мужчины мужская психология
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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