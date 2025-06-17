Імена чоловіків-лузерів — за що б не бралися, нічого не виходить

Чоловік сидить на дивані. Фото: Freepik

Деякі чоловічі імена мають особливу енергетику та заряджені на успіх. Інші ж, навпаки, псують життя, притягуючи тільки біди, нещастя й невдачі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Імена чоловіків, які притягують нещастя

Єгор

Це ім'я пророкує господареві розчарування у всьому. З дитинства Єгор буде активною непосидою та зацікавленим у всьому. Він буде із захопленням вивчати навколишній світ, читати книги та ставити багато питань. Однак вже з підліткового періоду Єгора спіткають невдачі та розчарування у всьому. У дорослому віці такі чоловіки починають поводитись занадто ризиковано. Вони обожнюють адреналін та стають залежними від небезпек, через що постійно потрапляють в неприємності.

Засмучений чоловік. Фото: Freepik

Микола

Власники цього імені часто стають мисливцями за жіночою увагою. Такі чоловіки не уявляють життя без жіночих ласки та уваги. Однак це призводить не до щасливих довготривалих стосунків, а постійної зміни партнерок. Микола — це майже завжди завзятий бабій. Саме через жінок будуть всі його біди й нещастя. Рано чи пізно чоловік із цим ім'ям обов'язково нарветься на пасію, яка своєю помстою зламає Миколі життя назавжди.

Аркадій

Із самого дитинства Аркадій вважає, що він вищий за всіх. Через це йому важко налагодити стосунки з іншими людьми. Висока зарозумілість робить господаря цього імені озлобленим на весь світ та одиноким. Такі чоловіки рідко коли можуть зустріти любов, оскільки своєю енергетикою відштовхують жінок. Таке відчуття порожнечі всередині може перетворити Аркадія на людину із залежністю від алкоголю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які жіночі імена притягують нещастя. Їхні власниці приречені терпіти негаразди все життя.

Також ми розповідали про те, жінки з якими іменами мають просто нестерпний характер. Їх дуже важко витримувати.