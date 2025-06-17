Имена мужчин-лузеров — за что бы ни брались, ничего не получается

Мужчина сидит на диване. Фото: Freepik

Некоторые мужские имена имеют особую энергетику и заряжены на успех. Другие же, наоборот, портят жизнь, притягивая только беды, несчастья и неудачи.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Имена мужчин, которые притягивают несчастье

Егор

Это имя предсказывает хозяину разочарование во всем. С детства Егор будет активным непоседой и заинтересованным во всем. Он будет с увлечением изучать окружающий мир, читать книги и задавать много вопросов. Однако уже с подросткового периода Егора постигнут неудачи и разочарования во всем. Во взрослом возрасте такие мужчины начинают вести себя слишком рискованно. Они обожают адреналин и становятся зависимыми от опасностей, из-за чего постоянно попадают в неприятности.

Расстроенный мужчина. Фото: Freepik

Николай

Владельцы этого имени часто становятся охотниками за женским вниманием. Такие мужчины не представляют жизни без женской ласки и внимания. Одна это приводит не к счастливым долговременным отношениям, а к постоянной смене партнерш. Николай — это почти всегда заядлый бабник. Именно из-за женщин будут все его беды и несчастья. Рано или поздно мужчина с этим именем обязательно нарвется на пассию, которая своей местью сломает Николаю жизнь навсегда.

Аркадий

С самого детства Аркадий считает, что он выше всех. Из-за этого ему трудно наладить отношения с другими людьми. Высокое самомнение делает хозяина этого имени озлобленным на весь мир и одиноким. Такие мужчины редко когда могут встретить любовь, поскольку своей энергетикой отталкивают женщин. Такое ощущение пустоты внутри может превратить Аркадия в человека с зависимостью от алкоголя.

Напомним, ранее мы писали о том, какие женские имена притягивают несчастье. Их обладательницы обречены терпеть невзгоды всю жизнь.

Также мы рассказывали о том, женщины с какими именами имеют просто невыносимый характер. Их очень тяжело выдерживать.