Мужчины с какими именами склонны к алкоголизму — они не знают меры

Мужчина держит бокал с вином. Фото: Freepik

Некоторые мужчины чаще других становятся зависимыми от алкоголя. Они совершенно не знают меры и не могут вовремя остановиться. О такой токсической зависимости может рассказать имя мужчины.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Имена мужчин, которые могут стать алкоголиками

Денис

Владелец этого имени ярый любитель вечеринок и развлечений. Конечно, это касается и алкоголя. Денис любит напиться до беспамятства. Впоследствии желание выпить бокал чего-то крепкого становится частью его жизни.

Дмитрий

Эти мужчины также имеют тягу к алкогольным напиткам. Такая зависимость будет только усиливаться с возрастом. Дмитрию не нужна компания, чтобы выпить бутылку. Он может сделать это и сам в любой день.

Мужчина пьет алкоголь. Фото: Freepik

Сергей

Представителей этого имени легко обидеть, поскольку они очень чувствительны. Это часто становится причиной того, что Сергей пытается заглушить душевную боль через алкоголь. Такой мужчина может потерять меру и даже контроль над собой.

Вадим

Владельцы этого имени даже во взрослом возрасте склонны к постоянным вечеринкам с кучей алкоголя. Эти мужчины совершенно не умеют себя контролировать и постоянно ищут повод для того, чтобы "расслабиться".

Напомним, ранее мы писали о том, женщины с какими именами имеют сильный характер. Они действительно ценят себя.

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