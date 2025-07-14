Какие вопросы стоит задать партнеру — это улучшит ваши отношения

Парень и девушка. Фото: Freepik

Отношения — это действительно ежедневная работа, которая требует включенности и внимания. Чтобы быть счастливой парой, больше общайтесь друг с другом и иногда задавайте неудобные вопросы. Ответы на них подскажут, над чем вам стоит работать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Пять неудобных вопросов партнеру

"Какой мой поступок тебя больше всего разочаровал?"

Ответ на этот вопрос раскроет накопленные обиды. О некоторых из них вы даже не догадывались.

"Ты бы хотел, чтобы я изменилась в чем-то?"

Это поможет проверить отношение партнера к вам. Ответ укажет на то, какие черты характера в вас больше всего ему не нравятся.

Влюбленная пара. Фото: Freepik

"Что в нашей близости тебе не хватает?"

Часто недовольство накапливается молча. Именно поэтому важно услышать ответ о том, что на самом деле партнеру не хватает в отношениях.

"Ты когда-нибудь жалел о том, что мы вместе?"

Ответ может быть жестким, однако он покажет трещины в отношениях. Это те важные вещи, на которые вы, возможно, не обращали внимание.

"Кого из моих друзей/родных ты терпеть не можешь?"

Поймите, с кем не нравится общаться вашей второй половинке. Это поможет предотвратить конфликты с близкими.

Напомним, ранее мы писали о том, какие ошибки убивают страсть в паре.

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