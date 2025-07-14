Какие вопросы стоит задать партнеру — это улучшит ваши отношения

Помогут сблизиться — вопросы, которые стоит задать партнеру
Отношения — это действительно ежедневная работа, которая требует включенности и внимания. Чтобы быть счастливой парой, больше общайтесь друг с другом и иногда задавайте неудобные вопросы. Ответы на них подскажут, над чем вам стоит работать.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Пять неудобных вопросов партнеру
"Какой мой поступок тебя больше всего разочаровал?"
Ответ на этот вопрос раскроет накопленные обиды. О некоторых из них вы даже не догадывались.
"Ты бы хотел, чтобы я изменилась в чем-то?"
Это поможет проверить отношение партнера к вам. Ответ укажет на то, какие черты характера в вас больше всего ему не нравятся.
"Что в нашей близости тебе не хватает?"
Часто недовольство накапливается молча. Именно поэтому важно услышать ответ о том, что на самом деле партнеру не хватает в отношениях.
"Ты когда-нибудь жалел о том, что мы вместе?"
Ответ может быть жестким, однако он покажет трещины в отношениях. Это те важные вещи, на которые вы, возможно, не обращали внимание.
"Кого из моих друзей/родных ты терпеть не можешь?"
Поймите, с кем не нравится общаться вашей второй половинке. Это поможет предотвратить конфликты с близкими.
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