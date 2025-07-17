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Главная Психология Как ссориться правильно — действенные советы для всех пар

Как ссориться правильно — действенные советы для всех пар

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 06:55
Правила здоровой ссоры в отношениях — как сохранить любовь
Пара ругается. Фото: Pexels
Ключевые моменты Главные правила, которые должны быть у пар

Ссоры есть у каждой пары, поэтому не стоит расценивать конфликты, как нечто критически плохое. Стоит просто понимать, как вовремя остановиться и не обидеть партнера. Это поможет сохранить чувства.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Главные правила, которые должны быть у пар

Не оскорблять друг друга

Конечно, во время ссоры можно злиться. Однако держите себя в руках и не переходите на оскорбления, чтобы не испортить отношения.

Сказать причину злости

Не думайте, что партнер сам догадается о том, что вы чувствуете. Научитесь говорить откровенно и заявлять о недовольстве прямо.

Головні правила, які мають бути у пар
Женщина и мужчина ссорятся. Фото: Pexels

Не выносить все за пределы дома

Злиться на партнера можно, но не рассказывайте всем детали ваших скандалов. Советы тех, кто не видит ситуации изнутри, могут только все испортить.

Не забывать о хорошем

Во время ссоры можно злиться друг на друга, но не стоит забывать обо всем, что было до этого. Помните не только плохие, но и хорошие поступки партнера.

Помнить о том, когда вас прощали

Вы можете чувствовать злость во время ссоры, но вспомните о тех моментах, когда вы были не правы, а партнер вас простил. Это поможет избежать серьезных проблем.

Напомним, ранее мы писали о том, что должна попробовать каждая пара в отношениях.

Также мы рассказывали о том, какие вопросы помогут партнерам сблизиться.

психология конфликт советы любовь отношения
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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