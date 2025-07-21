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Главная Психология Почему важно определить свой тип отношений — вот что это изменит

Почему важно определить свой тип отношений — вот что это изменит

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 17:50
Какой у вас тип отношений — узнайте сильные и слабые стороны вашего союза
Мужчина целует женщину. Фото: Pexels
Ключевые моменты Какие существуют типы отношений

Австралийский психолог Майкл Уайт определил три основных типа отношений. Благодаря этому пара может улучшить отношения. Это связано с тем, что все имеют разную реакцию на конфликты и важно знать, как правильно вести себя с партнером.

Об этом пишет CREDO.

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Симметричная связь

Такой тип отношений присущ тем, кто постоянно спорит друг с другом. Такие партнеры живут в водовороте неприятностей. Они не понимают друг друга и не слышат. Чтобы изменить это, стоит найти то, что вас объединяет. Поможет очень простое упражнение: в течение недели записывайте все вещи, которые вас объединяют, а после этого вместе прочитайте и обсудите их.

Які існують типи стосунків
Влюбленная пара. Фото: Pexels

Комплементарная связь

Этот тип отношений заключается в том, что один партнер берет на себя всю ответственность, а другой — постоянно соглашается и подчиняется. В конце концов такие отношения завершаются конфликтами, ведь один из партнеров начинает чувствовать себя уставшим и обремененным, а другой чувствует, будто он в ловушке. Научитесь держать баланс и разделять все поровну.

Близость — дистанция

Такие отношения построены на том, что один из партнеров пытается отдалиться, а другой — контролировать все. Постоянные звонки, сообщения и проверки будут только ухудшать ситуацию. Важно попробовать изменить это. В частности, поменяйтесь местами: пусть один из партнеров позаботится о контроле, а другой — о свободе. Такие новые ощущения могут изменить все.

Напомним, ранее мы писали о том, как понять разницу между любовью и привычкой.

Также мы рассказывали о том, что сделает отношения по-настоящему счастливыми.

психология советы любовь отношения психология отношений
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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