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Головна Психологія Як вирахувати незрілого партнера — стосунки з ним не побудуєш

Як вирахувати незрілого партнера — стосунки з ним не побудуєш

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 06:55
Що видає психологічно незрілого чоловіка — ознаки, до яких варто придивитись
Чоловік та жінка. Фото: Pexels
Ключові моменти Ознаки емоційно незрілого чоловіка

Деякі чоловіки зберегли у своїх поведінці дитячі чи підліткові риси. Це свідчить про те, що вони насправді емоційно незрілі. Побудувати серйозні та здорові стосунки з ними точно не вийде.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ознаки емоційно незрілого чоловіка

Завжди говорить про те, що "не знав, не зрозумів, не хотів"

Емоційно незрілі чоловіки удають, що з ним все стається випадково. Такий партнер завжди виправдовується тим, що він "забув", "не подумав", "не хотів образити".

Ображається, як підліток

Емоційно незрілий чоловік завжди мовчить, коли ви кажете правду. Або ж просто йде з дому, коли назріває скандал. Такий чоловік не чує жінку та не реагує на її скарги.

Ознаки емоційно незрілого чоловіка
Чоловік та жінка. Фото: Pexels

Чекає, що ви заміните йому маму

Емоційно незрілі чоловіки все скидають на партнерок. Жінка у таких стосунках все організовує, нагадує, лікує та тримає на собі.

Не вміє брати відповідальність

Такі чоловіки намагаються удати, що проблем не існує. Вони все спихають на те, що жінка просто "все вигадала" або "драматизує". 

Змагається, а не підтримує

Успіхи жінки в емоційно незрілих чоловіків викликають не радість, а роздратування. Він почувається гірше на тлі досягнень партнерки та намагається принизити їх.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловіки хочуть отримати від жінки у стосунках.

Також ми розповідали про те, як сваритись правильно, аби не зіпсувати стосунки.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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