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Главная Психология Как вычислить незрелого партнера — отношения с ним не построишь

Как вычислить незрелого партнера — отношения с ним не построишь

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 06:55
Что выдает психологически незрелого мужчину — признаки, к которым стоит присмотреться
Мужчина и женщина. Фото: Pexels
Ключевые моменты Признаки эмоционально незрелого мужчины

Некоторые мужчины сохранили в своем поведении детские или подростковые черты. Это свидетельствует о том, что они на самом деле эмоционально незрелые. Построить серьезные и здоровые отношения с ними точно не получится.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Признаки эмоционально незрелого мужчины

Всегда говорит о том, что "не знал, не понял, не хотел"

Эмоционально незрелые мужчины делают вид, что с ним все происходит случайно. Такой партнер всегда оправдывается тем, что он "забыл", "не подумал", "не хотел обидеть".

Обижается, как подросток

Эмоционально незрелый мужчина всегда молчит, когда вы говорите правду. Или же просто уходит из дома, когда назревает скандал. Такой мужчина не слышит женщину и не реагирует на ее жалобы.

Ознаки емоційно незрілого чоловіка
Мужчина и женщина. Фото: Pexels

Ждет, что вы замените ему маму

Эмоционально незрелые мужчины все сбрасывают на партнерш. Женщина в таких отношениях все организует, напоминает, лечит и держит на себе.

Не умеет брать ответственность

Такие мужчины пытаются сделать вид, что проблем не существует. Они все спихивают на то, что женщина просто "все придумала" или "драматизирует".

Соревнуется, а не поддерживает

Успехи женщины у эмоционально незрелых мужчин вызывают не радость, а раздражение. Он чувствует себя хуже на фоне достижений партнерши и пытается унизить их.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчины хотят получить от женщины в отношениях.

Также мы рассказывали о том, как ссориться правильно, чтобы не испортить отношения.

психология советы мужчины отношения мужская психология
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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