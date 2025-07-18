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Головна Психологія Які чоловіки пригнічують жінку у стосунках — все з дитинства

Які чоловіки пригнічують жінку у стосунках — все з дитинства

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 06:55
Чоловіки, що здатні пригнічувати жінок у стосунках — в чому їхня проблема
Чоловік та жінка. Фото: Freepik
Ключові моменти Як впливають дитячі травми чоловіка на стосунки

Чоловіки, які росли без батька, можуть пригнічувати партнерку у стосунках. Вони вбивають її ніжність та жіночність.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як впливають дитячі травми чоловіка на стосунки

Поруч з деякими чоловіками жінка в'яне замість того, щоб розквітати. Часто це відбувається у стосунках з партнером, який виріс без батька. Такі чоловіки рідко коли можуть стати опорою для коханої. Вони нестабільні й мають вибухову реакцію на будь-яку критику.

Чоловіки, які росли без батька, уникають відповідальності та шукають собі другу "маму". Їм потрібна жінка, яка буде все за них вирішувати й не завантажувати проблемами. Через це партнерка поруч з такою другою половинкою буде ставати все сильнішою та втомленішою. Рано чи пізно від жіночності не залишиться й сліду.

Як впливають дитячі травми чоловіка на стосунки
Чоловік та жінка. Фото: Freepik

Крім того, такі чоловіки не витримують жіночих емоцій. Вони звикли до того, що поруч має бути сильна особистість, яка буде підтримувати його, а не просити допомоги. Відтак жінка просто починає мовчати про свої почуття. Поруч з таким партнером вона не відкривається та губить себе.

Чоловіки, які виросли без батька, хочуть любові без будь-яких вимог, як у дитинстві. Такий партнер прагне, аби жінка любила його просто так, приймала без зусиль, терпіла й не чекала нічого у відповідь. Однак рано чи пізно жіночність вигорає й навіть не від навантаження, а від порожнечі у відповідь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які чоловіки найчастіше зраджують коханих.

Також ми розповідали про те, з якими чоловіками вдасться побудувати щасливі стосунки.

батьки чоловіки травма стосунки чоловіча психологія
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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