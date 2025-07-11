Дати народження найбільших зрадників — забудьте про стосунки з ними

Красивий чоловік. Фото: Freepik

Деякі чоловіки зраджують частіше за інших. Вони схильні заводити стосунки на стороні та рідко коли обирають одну жінку на все життя. Найчастіше вони народжуються у певні дати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які чоловіки зраджують найчастіше

Народжені 2, 11, 20, 29 числа

Зазвичай чоловіки, які народжуються в ці дати, є вмілими маніпуляторами. Вони часто брешуть та лише прикидаються відданими. Такі особистості схильні до зрад коханій та не вважають це чимось поганим.

Жінка та чоловік. Фото: Freepik

Народжені 5, 14, 23 числа

Такі чоловіки дуже люблять відчувати свободу. Вони не терпітимуть заборон й контролю зі сторони жінки. Через темпераментну натуру такі партнери будуть постійно шукати когось на стороні, аби задовольнити своє бажання змін.

Народжені 6, 15, 24 числа

Такі чоловіки дуже люблять різноманітність. Вони часто бачать в собі недоліки та намагаються позбутись комплексів завдяки увазі зі сторони жінок. До того ж, для більшості з них жінка — це лише гарна "картинка", яку час від часу хочеться змінювати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому за датою народження світить щастя в особистому житті.

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