Даты рождения самых больших предателей — забудьте об отношениях с ними

Самые большие предатели по дате рождения — лучше их избегать
Некоторые мужчины изменяют чаще других. Они склонны заводить отношения на стороне и редко когда выбирают одну женщину на всю жизнь. Чаще всего они рождаются в определенные даты.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какие мужчины изменяют чаще всего
Рожденные 2, 11, 20, 29 числа
Обычно мужчины, которые рождаются в эти даты, являются умелыми манипуляторами. Они часто врут и только притворяются преданными. Такие личности склонны к изменам любимой и не считают это чем-то плохим.
Рожденные 5, 14, 23 числа
Такие мужчины очень любят чувствовать свободу. Они не будут терпеть запретов и контроля со стороны женщины. Из-за темпераментной натуры такие партнеры будут постоянно искать кого-то на стороне, чтобы удовлетворить свое желание перемен.
Рожденные 6, 15, 24 числа
Такие мужчины очень любят разнообразие, они часто видят в себе недостатки и пытаются избавиться от комплексов благодаря вниманию со стороны женщин. К тому же, для большинства из них женщина — это лишь красивая "картинка", которую время от времени хочется менять.
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