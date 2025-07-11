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Главная Психология Самые большие предатели по дате рождения — лучше их избегать

Самые большие предатели по дате рождения — лучше их избегать

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 06:55
Даты рождения самых больших предателей — забудьте об отношениях с ними
Красивый мужчина. Фото: Freepik
Ключевые моменты Какие мужчины изменяют чаще всего

Некоторые мужчины изменяют чаще других. Они склонны заводить отношения на стороне и редко когда выбирают одну женщину на всю жизнь. Чаще всего они рождаются в определенные даты.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие мужчины изменяют чаще всего

Рожденные 2, 11, 20, 29 числа

Обычно мужчины, которые рождаются в эти даты, являются умелыми манипуляторами. Они часто врут и только притворяются преданными. Такие личности склонны к изменам любимой и не считают это чем-то плохим.

Які чоловіки зраджують найчастіше
Женщина и мужчина. Фото: Freepik

Рожденные 5, 14, 23 числа

Такие мужчины очень любят чувствовать свободу. Они не будут терпеть запретов и контроля со стороны женщины. Из-за темпераментной натуры такие партнеры будут постоянно искать кого-то на стороне, чтобы удовлетворить свое желание перемен.

Рожденные 6, 15, 24 числа

Такие мужчины очень любят разнообразие, они часто видят в себе недостатки и пытаются избавиться от комплексов благодаря вниманию со стороны женщин. К тому же, для большинства из них женщина — это лишь красивая "картинка", которую время от времени хочется менять.

Напомним, ранее мы писали о том, кому по дате рождения светит счастье в личной жизни.

Также мы рассказывали о том, в домах с какими номерами вы будете счастливо жить.

психология измена мужчины нумерология дата отношения
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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