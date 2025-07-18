Мужчины, способные подавлять женщин в отношениях — в чем их проблема

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Мужчины, которые росли без отца, могут подавлять партнершу в отношениях. Они убивают ее нежность и женственность.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Рядом с некоторыми мужчинами женщина увядает вместо того, чтобы расцветать. Часто это происходит в отношениях с партнером, который вырос без отца. Такие мужчины редко когда могут стать опорой для любимой. Они нестабильны и имеют взрывную реакцию на любую критику.

Мужчины, которые росли без отца, избегают ответственности и ищут себе вторую "маму". Им нужна женщина, которая будет все за них решать и не загружать проблемами. Поэтому партнерша рядом с такой второй половинкой будет становиться все сильнее и уставшей. Рано или поздно от женственности не останется и следа.

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Кроме того, такие мужчины не выдерживают женских эмоций. Они привыкли к тому, что рядом должна быть сильная личность, которая будет поддерживать его, а не просить помощи. Поэтому женщина просто начинает молчать о своих чувствах. Рядом с таким партнером она не открывается и теряет себя.

Мужчины, которые выросли без отца, хотят любви без каких-либо требований, как в детстве. Такой партнер хочет, чтобы женщина любила его просто так, принимала без усилий, терпела и не ждала ничего в ответ. Однако рано или поздно женственность выгорает и даже не от нагрузки, а от пустоты в ответ.

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