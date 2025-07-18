Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Какие мужчины подавляют женщину в отношениях — все из детства

Какие мужчины подавляют женщину в отношениях — все из детства

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 06:55
Мужчины, способные подавлять женщин в отношениях — в чем их проблема
Мужчина и женщина. Фото: Freepik
Ключевые моменты Как влияют детские травмы мужчины на отношения

Мужчины, которые росли без отца, могут подавлять партнершу в отношениях. Они убивают ее нежность и женственность.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Как влияют детские травмы мужчины на отношения

Рядом с некоторыми мужчинами женщина увядает вместо того, чтобы расцветать. Часто это происходит в отношениях с партнером, который вырос без отца. Такие мужчины редко когда могут стать опорой для любимой. Они нестабильны и имеют взрывную реакцию на любую критику.

Мужчины, которые росли без отца, избегают ответственности и ищут себе вторую "маму". Им нужна женщина, которая будет все за них решать и не загружать проблемами. Поэтому партнерша рядом с такой второй половинкой будет становиться все сильнее и уставшей. Рано или поздно от женственности не останется и следа.

Як впливають дитячі травми чоловіка на стосунки
Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Кроме того, такие мужчины не выдерживают женских эмоций. Они привыкли к тому, что рядом должна быть сильная личность, которая будет поддерживать его, а не просить помощи. Поэтому женщина просто начинает молчать о своих чувствах. Рядом с таким партнером она не открывается и теряет себя.

Мужчины, которые выросли без отца, хотят любви без каких-либо требований, как в детстве. Такой партнер хочет, чтобы женщина любила его просто так, принимала без усилий, терпела и не ждала ничего в ответ. Однако рано или поздно женственность выгорает и даже не от нагрузки, а от пустоты в ответ.

Напомним, ранее мы писали о том, какие мужчины чаще всего изменяют любимым.

Также мы рассказывали о том, с какими мужчинами удастся построить счастливые отношения.

родители мужчины травма отношения мужская психология
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации