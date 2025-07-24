Як довго чоловік може обходитись без інтиму — ви навіть не здогадувались

Чоловік цілує жінку. Фото: Freepik

Популярною є думка про те, що чоловікові інтим потрібен набагато частіше, ніж жінці. Крім того, чоловіки часто говорять про те, що довго без близькості витримати не зможуть. Однак чи так це насправді?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Скільки чоловік може прожити без інтиму

Одноголосних досліджень, які зійшлися б на одній конкретній цифрі, немає. Однак науковці все ж з'ясували приблизну кількість часу, який чоловік може прожити без інтиму. Такий період може коливатись від декількох тижнів до кількох місяців. Все залежить від організму конкретної людини.

Звичайно, через два місяці утримання від близькості чоловік не помре. Однак це може суттєво вплинути на його здоров'я, зокрема, й на ерекцію. Крім того, відсутність інтиму може негативно позначитись на психологічному стані людини. Чоловік буде занадто нервовим та запальним.

Чоловік та жінка в ліжку. Фото: Freepik

Важливо пам'ятати, що у кожного потреба в інтимі може бути різною. Це абсолютно нормально. Існує багато стереотипів стосовно цієї теми, але не варто через них змушувати себе щось робити. Наприклад, багато хто вважає, що чоловікам значно важче утримуватись від близькості, ніж жінкам. Однак все залежить від організму та його потреб.

При цьому на час, протягом якого чоловік може утримуватись від близькості, впливає його вік. Наприклад, у 18-20 років чоловік не може довго себе стримувати. Однак у 30 бажання близькості стає меншим, а в 40-річних чоловіків пріоритети змінюються ще більше.

Нагадаємо, раніше ми писали про інтимний чек-лист, який варто спробувати цього літа.

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