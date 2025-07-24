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Главная Психология Сколько мужчина может прожить без интима — мнение специалистов

Сколько мужчина может прожить без интима — мнение специалистов

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 17:50
Как долго мужчина может обходиться без интима — вы даже не догадывались
Мужчина целует женщину. Фото: Freepik
Ключевые моменты Сколько мужчина может прожить без интима

Популярно мнение о том, что мужчине интим нужен гораздо чаще, чем женщине. Кроме того, мужчины часто говорят о том, что долго без близости выдержать не смогут. Однако так ли это на самом деле?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Сколько мужчина может прожить без интима

Единогласных исследований, которые сошлись бы на одной конкретной цифре, нет. Однако ученые все же выяснили примерное количество времени, которое мужчина может прожить без интима. Такой период может колебаться от нескольких недель до нескольких месяцев. Все зависит от организма конкретного человека.

Конечно, через два месяца воздержания от близости мужчина не умрет. Однако это может существенно повлиять на его здоровье, в частности, и на эрекцию. Кроме того, отсутствие интима может негативно сказаться на психологическом состоянии человека. Мужчина будет слишком нервным и вспыльчивым.

Скільки чоловік може прожити без інтиму
Мужчина и женщина в постели. Фото: Freepik

Важно помнить, что у каждого потребность в интиме может быть разной. Это абсолютно нормально. Существует много стереотипов по этой теме, но не стоит из-за них заставлять себя что-то делать. Например, многие считают, что мужчинам значительно труднее воздерживаться от близости, чем женщинам. Однако все зависит от организма и его потребностей.

При этом на время, в течение которого мужчина может воздерживаться от близости, влияет его возраст. Например, в 18-20 лет мужчина не может долго себя сдерживать. Однако в 30 желание близости становится меньше, а у 40-летних мужчин приоритеты меняются еще больше.

Напомним, ранее мы писали об интимном чек-листе, который стоит попробовать этим летом.

Также мы рассказывали о том, какие ошибки убивают страсть в паре.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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