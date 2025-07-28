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Главная Психология Пылкие чувства или просто тренд — что такое полиаморные отношения

Пылкие чувства или просто тренд — что такое полиаморные отношения

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 06:55
Что такое полиаморные отношения — кому на самом деле подходит такой союз
Двое женщин и мужчина. Фото: Freepik
Ключевые моменты Могут ли полиаморные отношения быть счастливыми

Пара в классическом понимании — это двое партнеров. Однако на самом деле романтические чувства могут возникнуть одновременно и между большим количеством людей. Это и есть полиаморные отношения.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Могут ли полиаморные отношения быть счастливыми

В современном мире полиаморными отношениями уже никого не удивишь. При этом многие до сих пор воспринимают такой союз несерьезно, мол, это лишь игрушки, которые в конце концов надоедят. Однако так ли это на самом деле?

Первый факт, на который стоит обратить внимание, — полиамория предполагает согласие всех сторон. То есть партнеры сознательно соглашаются находиться в таких отношениях. При этом, их может быть как трое или четверо, так и больше.

Чи можуть поліаморні стосунки бути щасливими
Полиаморные отношения. Фото: Freepik

Один из стереотипов построен на том, что в полиаморные отношения вступают люди, которые имеют зависимость от интима. На самом же деле это далеко не так. Полиаморные партнеры стремятся подарить любовь и тепло больше, чем одному партнеру. Они действительно испытывают любовь к нескольким людям и не боятся этого признавать.

Сверхважно в полиаморных отношениях взаимопонимание партнеров, в частности, относительно личных границ. Например, речь идет о табу в интиме или общении с партнерами. Если люди все это проговорили и сошлись на общем видении, то у них удастся построить счастливые отношения.

Выбирая полиаморные отношения, важно быть честным с самим собой и партнерами. Только на доверии, поддержке, отсутствии давления и предубеждений основывается здоровый союз.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько мужчина может воздерживаться от интима.

Также мы рассказывали о том, почему даже успешным женщинам трудно строить отношения в зрелом возрасте.

психология женщины мужчины отношения психология отношений
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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