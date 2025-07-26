Чи можна займатись коханням щодня — правда, про яку мовчить більшість

Чоловік та жінка в ліжку. Фото: Freepik

Для багатьох інтимні стосунки — це можливість розслабитись, відволіктись від проблем й насолодитись одне одним. При цьому деякі пари займаються коханням кілька разів на місяць, а інші — чи не кожен день. Однак які наслідки це може мати?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чи можна займатись інтимом щодня

Як свідчать численні дослідження, щоденний інтим не зашкодить вашому здоров'ю. Навпаки це може покращити загальне самопочуття та навіть психологічний стан. Однак важливо дійсно хотіти близькості з партнером, аби вона йшла на користь.

Через щоденний інтим в людини підвищується стресостійкість та відновлюється нервова система. Після близькості зростає самооцінка та покращується настрій. Це пояснюють тим, що зайва енергія вивільняється з організму й настає умиротворення. До того ж заняття коханням призводять до активного вироблення гормонів, що відповідають за творчі функції.

Чоловік та жінка цілуються. Фото: Freepik

Регулярний інтим може покращити й фізичний стан. Заняття коханням стане чудовою альтернативою ранковій пробіжці, адже під час інтиму можна спалити чимало калорій. До того ж це допоможе знизити ризик серцевих нападів на 50%.

Заняття коханням щодня не нашкодять. Однак важливо розуміти власні потреби та розібратись у бажаннях. Якщо партнер наполягає на близькості, але ви відчуваєте, що насправді вже цього не хочете, не варто йти на поступки. Це лише відіб'є бажання займатись коханням взагалі. Краще відверто поговоріть та виясніть, що саме ви обоє хотіли б отримати від інтимних стосунків.

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