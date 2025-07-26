Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Что будет, если заниматься любовью ежедневно — об этом все молчат

Что будет, если заниматься любовью ежедневно — об этом все молчат

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 17:50
Можно ли заниматься любовью ежедневно — правда, о которой молчит большинство
Мужчина и женщина в постели. Фото: Freepik
Ключевые моменты Можно ли заниматься интимом каждый день

Для многих интимные отношения — это возможность расслабиться, отвлечься от проблем и насладиться друг другом. При этом некоторые пары занимаются любовью несколько раз в месяц, а другие — чуть ли не каждый день. Однако какие последствия это может иметь?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Можно ли заниматься интимом каждый день

Как свидетельствуют многочисленные исследования, ежедневный интим не навредит вашему здоровью. Наоборот это может улучшить общее самочувствие и даже психологическое состояние. Однако важно действительно хотеть близости с партнером, чтобы она шла на пользу.

Через ежедневный интим у человека повышается стрессоустойчивость и восстанавливается нервная система. После близости растет самооценка и улучшается настроение. Это объясняют тем, что лишняя энергия высвобождается из организма и наступает умиротворение. К тому же занятия любовью приводят к активной выработке гормонов, отвечающих за творческие функции.

Чи можна займатись інтимом кожного дня
Мужчина и женщина целуются. Фото: Freepik

Регулярный интим может улучшить и физическое состояние. Занятия любовью станет отличной альтернативой утренней пробежке, ведь во время интима можно сжечь немало калорий. К тому же это поможет снизить риск сердечных приступов на 50%.

Занятия любовью ежедневно не навредят. Однако важно понимать собственные потребности и разобраться в желаниях. Если партнер настаивает на близости, но вы чувствуете, что на самом деле уже этого не хотите, не стоит идти на уступки. Это только отобьет желание заниматься любовью вообще. Лучше откровенно поговорите и выясните, что именно вы оба хотели бы получить от интимных отношений.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое сексуальная беспорядочность и чем это может обернуться.

Также мы рассказывали о том, почему женщинам иногда может быть грустно после интима.

психология интересные факты любовь интим отношения
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации