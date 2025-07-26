Можно ли заниматься любовью ежедневно — правда, о которой молчит большинство

Мужчина и женщина в постели. Фото: Freepik

Для многих интимные отношения — это возможность расслабиться, отвлечься от проблем и насладиться друг другом. При этом некоторые пары занимаются любовью несколько раз в месяц, а другие — чуть ли не каждый день. Однако какие последствия это может иметь?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Можно ли заниматься интимом каждый день

Как свидетельствуют многочисленные исследования, ежедневный интим не навредит вашему здоровью. Наоборот это может улучшить общее самочувствие и даже психологическое состояние. Однако важно действительно хотеть близости с партнером, чтобы она шла на пользу.

Через ежедневный интим у человека повышается стрессоустойчивость и восстанавливается нервная система. После близости растет самооценка и улучшается настроение. Это объясняют тем, что лишняя энергия высвобождается из организма и наступает умиротворение. К тому же занятия любовью приводят к активной выработке гормонов, отвечающих за творческие функции.

Мужчина и женщина целуются. Фото: Freepik

Регулярный интим может улучшить и физическое состояние. Занятия любовью станет отличной альтернативой утренней пробежке, ведь во время интима можно сжечь немало калорий. К тому же это поможет снизить риск сердечных приступов на 50%.

Занятия любовью ежедневно не навредят. Однако важно понимать собственные потребности и разобраться в желаниях. Если партнер настаивает на близости, но вы чувствуете, что на самом деле уже этого не хотите, не стоит идти на уступки. Это только отобьет желание заниматься любовью вообще. Лучше откровенно поговорите и выясните, что именно вы оба хотели бы получить от интимных отношений.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое сексуальная беспорядочность и чем это может обернуться.

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