Які звички мають бути у здорових стосунках — основа щасливого союзу

Щаслива пара. Фото: Pexels

Щасливі стосунки — це постійна робота обох партнерів. Допомогти в цьому можуть прості звички, які зміцнять почуття та повагу одне до одного.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Відсутність контролю

Партнерам не варто ставитись одне до одного, як до дітей — стежити за тим, хто що їсть чи одягає. Звичайно, піклуватись про кохану людину потрібно, але це не має переростати у нездоровий контроль.

Не накопичувати образи

Мовчання — це не мудрість, а шлях до руйнування стосунків. Не чекайте на те, що партнер читатиме між рядків. Говоріть прямо та чесно про свої бажання чи переживання.

Закохана пара. Фото: Pexels

Не терпіти те, що неприємно

Партнери мають встановити особисті межі та не дозволяти ставитись до себе з неповагою. Не варто терпіти те, що приносить дискомфорт.

Не говорити розмитими фразами

Найкраща звичка для пари — говорити конкретно. Наприклад, уточнюйте яка саме увага вам потрібна. Скажіть, що ви хотіли б отримати від партнера.

Не влаштовувати бурю при кожній сварці

Сварка не має переростати в обмін образами. Не забувайте про повагу одне до одного та шукайте компроміси.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти різницю між звичкою та коханням.

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