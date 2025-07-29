Прості звички, що продовжать життя людям з хронічними захворюваннями — мають бути у всіх

Красива жінка. Фото: Freepik

Деякі звички можуть продовжити життя навіть тим, у кого є хронічні хвороби. Якщо знати, яких правил варто дотримуватись, можна почуватись краще й підтримувати здоров'я у нормі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Звички, які допоможуть прожити довше

Британські вчені дослідили вплив звичок на життя людини. Вони виявили, що навіть при хронічних захворюваннях можна почуватися добре й прожити довше. Наприклад, йдеться про регулярні фізичні вправи та відмову від куріння.

Дослідники проаналізували дані понад 93 тисяч людей середнього віку, які мають хронічні захворювання. Вони виявили, що фізична активність додала людям 1-2,5 року життя додатково. А от найбільше користі принесла відмова від куріння. Зокрема, такі люди живуть на 5-6 років більше за тих, хто курить.

Зламана сигарета. Фото: Freepik

Якщо ж дотримуватись головних правил: відмови від куріння і алкоголю, дотримання збалансованого харчування й фізичної активності, життя вдасться продовжити на 6-7 років. Це стосується навіть тих, у кого є хвороби.

Як зазначають вчені, змінити спосіб життя ніколи не пізно. Зробити це можна навіть після 40 років. Головне, почати слідувати здоровим звичкам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички є основою здорового способу життя.

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