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Головна Психологія Популярні звички, які насправді шкодять — зверніть увагу на них

Популярні звички, які насправді шкодять — зверніть увагу на них

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 06:33
Які популярні звички непомітно вбивають вас — позбудьтесь їх негайно
Дівчина тримає овочі та фрукти в руках. Фото: Freepik
Ключові моменти Які звички насправді шкодять

Деякі "корисні" звички насправді дуже шкодять організму. Багато хто робить ці речі щодня, навіть не підозрюючи, наскільки вони можуть впливати на здоров'я.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які звички насправді шкодять

Дієти та голодування

Різке обмеження в харчуванні дійсно може допомогти різко скинути вагу. Однак з часом це може призвести до компульсивного переїдання або зворотного ефекту.

Постійний детокс та очищення

Не варто переборщувати з такими процедурами. Надмірне очищення може вбити мікрофлору кишківника назавжди.

Які звички насправді шкодять
Дівчина робить смузі. Фото: Freepik

Надмірне споживання БАДів

Краще піклуватись про здоров'я через харчування, а не через таблетки чи БАДи. Надлишок може потягнути за собою негативні наслідки.

Надмірні тренування без відпочинку

Постійні фізичні навантаження без відновлення не будуть приносити користь. Навпаки вони можуть викликати травми та вигоряння.

Сліпе слідування модним фітнес-трендам

Не варто робити те, що модно. Краще займайтесь тим, що насправді вам приносить задоволення та користь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички допоможуть змінити тіло за місяць.

Також ми розповідали про те, яка звичка повільно веде до інсульту.

здоров'я психологія звички поради організм
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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